Am 2. und 3. September wird in Jena das 2. Ukulele-Fest veranstaltet.

Jena. Das zweite Thüringer Ukulele-Fest steigt am 2. und 3. September. Jeder kann musikalisch dabei sein.

Unter dem Motto „Auch Schiller würde Ukulele spielen“ wird am 2. und 3. September das zweite Thüringer Ukulele-Fest veranstaltet. Es entspringt der Aktion „Jena und die Welt lernen Ukulele“ beziehungsweise „Ukulele lernen in Zeiten der Coronakrise“, die 2020 von dem Jenaer Musikpädagogen Philipp Schäffler angestoßen wurde und eine große Resonanz fand.

Aufgrund des großen Erfolgs des ersten Ukulele-Festes im Herbst 2022 soll es nun eine Neuauflage geben. Geplant sind Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene mit namhaften Dozenten aus der Ukulele-Szene. Neu ist diesmal ein Workshop für die ganze Familie. Darüber hinaus gibt es Konzerte mit Ukulelenmusik, ein Ukulele-Picknick in Schillers Gartenhaus und einen Open-Stage-Abend.

Großes Mitmachkonzert

Eine Besonderheit ist die Beteiligung von Schulklassen, die im Klassenverband das Ukulelespielen lernen und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Abgesehen vom Ukulele-Picknick finden alle Veranstaltungen am Christlichen Gymnasium in der Altenburger Straße 10 statt. Herzstück ist das große Mitmachkonzert auf dem Schulhof des Gymnasiums, das von den Ukulele-Klassen gestaltet wird. Mit Hilfe von extra dafür erstellten Youtube-Tutorials kann man sich darauf individuell vorbereiten, um die Stücke gemeinsam zu spielen und zu singen. Den Abschluss des Festes bildet die Ode an die Freude, die zur Ode an die Ukulele erweitert wird.

Ermöglicht wird das Ukulele-Fest durch die finanzielle Unterstützung der Eco-Schulstiftung, der Recover-Stiftung Jena sowie durch Jenakultur. Darüber hinaus wird das Fest von den Herstellern Brüko, Harley Benton und dem Fachhandel Uke- Supply unterstützt.

www.ukulelefest.com