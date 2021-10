Jena und Panyu auf fliegender Messe

Jena. Forschung ist Thema der Digitalkonferenz in Jena und Panyu

Der abwechselnd in China und Deutschland durchgeführte „Panyu-Jena Tag“ findet am 3. November aufgrund der weltweiten Corona-Lage digital statt. Unter dem Titel „Guangzhou meets Thuringia. The digital Panyu-Jena Day 2021“ wird es eine „Fliegende Messe“, die sogenannte „Flying Fair Thuringia“ Messe, geben. Eröffnet wird die Messe aufgrund der Zeitverschiebung 8 Uhr per Livestream durch Vertreter des Bezirks Panyu, der Stadt Jena, des Freistaates Thüringen sowie der Stadt Guangzhou.

Zum Auftakt gibt es kurze Filme und Redebeiträge, in denen Jena und Thüringen sowie Panyu und Guangzhou vorgestellt werden. Im Anschluss daran stehen Vorträge zu den Themen Smart-City, Life Science, Optik/Optoelektronik und Sensortechnik sowie Wissenschaft und Forschung im Mittelpunkt. Abschließend besteht die Möglichkeit zu individuellen Begegnungen auf der Messe. Im virtuellen Ausstellungsraum werden sich dabei mehr als 35 sowohl chinesische als auch Thüringer Unternehmen und Partner präsentieren.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Panyu liegt in Südchina, der Provinz Guangdong, deren Provinzhauptstadt Guangzhou ist. Der Bezirk Panyu der Stadt Guangzhou, China und die Stadt Jena erklärten sich im November 2007 bereit, eine freundschaftliche Kooperation und den bilateralen Austausch auf- und auszubauen. Seit 2011 finden aller zwei Jahre Jena und Panyu Tage statt, die abwechselnd in den beiden Städten ausgetragen werden.

Livestream zur Eröffnung: Mittwoch, 3. November, 8 Uhr