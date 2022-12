Jena und Saale-Holzland: Ein Grund zu feiern und ein Auftrag für die Zukunft

Jena. Die Freiwilligenagentur Jena vermittelt in ehrenamtliche Tätigkeiten. Seit der Gründung 2002 musste das Projekt viele Hürden meistern

Seit 20 Jahren bietet die Freiwilligenagentur Jena schon Informationen und Kontakte zu mehr als 300 Engagement-Angeboten an. Die Agentur vermittelt Menschen, die sich für eine gute Sache einbringen möchten. Dazu werden neben Veranstaltungen wie dem Freiwilligentag auch Weiterbildungsangebote für Vereine und Initiativen aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis organisiert.

Als im Frühjahr 2002 die Stadt Jena die Trägerschaft einer Freiwilligenagentur ausschrieb, bewarb sich die damals frischgegründete Bürgerstiftung „Zwischenraum“ und setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Im Herbst startete dann die Arbeit mit einer Bedarfserhebung durch die Fachhochschule Jena. Auf Basis dieser Daten konnte eine erste Engagementdatenbank aufgebaut werden.

Zahlreiche Herausforderungen und große Veränderungen

Damals war Heidi Scheller bereits in das kleine ehrenamtliche Team involviert. Bis heute leitet sie die Freiwilligenagentur. „Unser erstes Büro war eine kleine Kammer in der Rathenaustraße. Über die Paradiesstraße ging es in den Rähmen und schließlich in die Unterlauengasse 3“, erinnert sich die Projektleiterin.

Vergangenen Sommer zog die Freiwilligenagentur erneut um und ist nun in der Unterlauengasse 4 beheimatet. Dort könne man noch besser gefunden werden und die Beratungen anbieten, so Scheller.

Die Freiwilligenagentur habe in den vergangenen 20 Jahren viel bewegt und man staune immer wieder, wie viele Menschen mittlerweile mit der Arbeit der Agentur verbunden seien und sich für mehr Miteinander und Mitgestaltung engagierten. „Und dass wir älter und erwachsener werden, merken wir spätestens dann, wenn wir Erinnerungen und Erfolgsgeschichten teilen frei nach dem Motto: „Weißt du noch damals?“, sagt Scheller. Eine dieser Erfolgsgeschichten ist der Freiwilligentag, der erstmals im Jahr 2004 veranstaltet wurde. Auch Schülerfreiwilligentage organisiert die Agentur seit 2008 regelmäßig.

Zahlreichen Herausforderungen musste sich die Agentur stellen und an diesen weiter wachsen. Krieg und Flucht seien nicht erst seit der Ukrainekrise ein großes Thema, schon das Jahr 2015 habe große Veränderungen mit sich gebracht.

Wenn die Telefone in Krisenzeiten heiß liefen, musste die Freiwilligenagentur stets schnell reagieren: Hotlines und Patenprojekte wurden eingerichtet, Hilfsgüter gesammelt, Schulungen und Austauschtreffen für die Engagierten organisiert. Darüber hinaus organisierte das Projekt auch die Teilnahme am Jenoptik Feriencamp für Kinder aus geflüchteten Familien.

Beratung verlagert sich in digitalen Raum

Auch die zunehmende Digitalisierung machte vor der Arbeit der Freiwilligenagentur nicht halt: Sie antwortete darauf mit der Einrichtung einer Engagement-Plattform, die seit Sommer 2021 immer mehr Nutzerinnen und Nutzer anziehe.

Auf der Internetplattform können Engagementinteressierte mit mehr als 80 Einrichtungen aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis direkt in Kontakt treten.

Allein im Jahr 2022 seien bisher über 250 Engagementanfragen über das Kontaktformular gestellt worden. Corona habe diesen Prozess weiter beschleunigt: Immer mehr Schulungen und Beratungen mussten in den digitalen Raum verlegt werden.

„Nachwuchsgewinnung ist ein weiteres großes Thema, was uns tagtäglich beschäftigt“, so Heidi Scheller. Das klassische Ehrenamt stehe jüngeren, flexibleren Engagementformaten gegenüber und müsse sich verändern. Bei diesen Veränderungen unterstützt die Freiwilligenagentur die Vereine und Initiativen und berät sowie schult das ehrenamtliche Personal.

Die Projektleiterin schaut optimistisch in die Zukunft. Seit vergangenem Sommer wird Heidi Scheller zudem durch eine neue Kollegin unterstützt: Johanna Sáenz hilft ihr bei der Beratung und Umsetzung von Ideen. Ihr gemeinsames Ziel sei es, mehr Menschen, vor allem junge Menschen und Studierende, für das freiwillige Engagement zu begeistern, ob beim Freiwilligentag, in einem Verein oder im Rahmen von digitalem Engagement.

Engagementinteressierte können einen Beratungstermin bei der Freiwilligenagentur vereinbaren oder sich auf www.engagiert-in-jena.de ein passendes Angebot heraussuchen.