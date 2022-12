Jena: Vereinspreis geht in die nächste Runde

Jena. Das Unternehmen Züblin zeichnet wieder Vereine aus und vergibt ein Preisgeld von insgesamt 6000 Euro.

Auch in diesem Jahr zeichnet das Jenaer Unternehmen Züblin wieder Vereine aus und vergibt ein Preisgeld im Gesamtwert von 6000 Euro. Die neue Runde des Vereinspreises steht im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit, denn der Klimaschutz hat längst das Vereinsleben erreicht. An den Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, über den nun via Online-Abstimmung entschieden wird.

In diesem Jahr haben sich neun Vereine für den Preis beworben. Für den Tanzclub Kristall e.V. Jena heißt Nachhaltigkeit auch, den Verein langfristig zu erhalten. Dafür wird die Ausbildung eigener Trainer gefördert. Die Naturschutzjugend des Nabu Jena erhält die Artenvielfalt im Leutratal. Im Reparier-Café des Hackspace e.V. Jena werden kaputte Dinge vor dem Müll gerettet. Das Dorf Rothenstein-Oelknitz arbeitet noch am Vereinsstatus. Das hielt die Mitglieder aber nicht davon ab, schon die ersten Projekte wie das Apfelfest oder den Wettbewerb Insektenfreundlichster Garten zu verwirklichen. Der Verein Grenzenlos Jena unterstützt Menschen mit Behinderungen oder in Notsituationen. Mit einem neuen Projekt widmen sich die Mitglieder auch der nachhaltigen Suchtprävention. Der Lobdeburg-Gemeinde e.V. pflegt sowohl die Ruine der Lobdeburg als auch die Flora und Fauna um die Burg. Über 5000 Bäume und Sträucher hat der Verein nach eigenen Angaben in 110 Jahren Schaffenszeit gepflanzt. Für die Tänzerinnen und Tänzer der Dance Company Schnapphans bedeutet Nachhaltigkeit, Kostüme wiederzuverwenden. Durch die Pandemie gingen viele Mitglieder verloren, was die finanzielle Lage des Vereins weiter verschlechterte. Die Ehrenamtlichen von Natur und Geschichte im Dehnatal e.V. bemühen sich, historische Erfahrungen in der Erhaltung und Nutzung natürlicher Gegebenheiten zu dokumentieren und zeitgerecht zu erhalten. In der alten Feuerwache Jena rettet der Menschen ohne bezahlte Beschäftigung - Hilfe und Selbsthilfe e.V. Bücher, Kleidung und vieles mehr vor der Mülltonne und verschenkt diese an Bedürftige.

Jetzt abstimmen unter www.otz.de/vereinspreis