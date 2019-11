Mit 45 Punkten überschreitet die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Mittwoch mal wieder den Richtwert der Thüringer Kommunalordnung. OB Thomas Nitzsche (FDP) gibt vorab einen Überblick über wichtige Themen des Abends.

Redezeit begrenzen

Um Zeit zu gewinnen, sind mehrere Dinge geplant: Gleich zu Beginn kommt der Vorschlag, die Redezeit künftig auf 5 oder 3 Minuten zu begrenzen. Zuerst sollen außerdem alle Themen besprochen werden, die als Formalien gelten und daher keine große Debatte erwarten lassen. Die Aussprache zu zwei großen Anfragen ist auf die nächste Sitzung verschoben worden.

Nahverkehr soll wachsen

Einen richtungsweisenden Beschluss gibt es zum Jenaer Nahverkehr. Die Stadt als Besteller will in Zukunft nicht nur inflationsbedingte Mehrkosten tragen, sondern darüber hinaus Jahr für Jahr mehr Geld bereitstellen. Damit kann das bestehende Netz optimiert und erweitert werden. Von bis zu 6 Prozent mehr Geld über den Stadtwerkeverbund als Zuschussbetrag ist die Rede. Um beim neuen Nahverkehrsplan nicht ins Blaue zu planen, soll dem Plan eine „ÖPNV-Konzeption 2035+“ vorangestellt werden.

Millionen-Überschuss beim KIJ

Eine sehr angenehme Aufgabe ist es für den Stadtrat, den Jahresabschluss beim städtischen Immobilienbetrieb KIJ für 2018 festzustellen. Unterm Strich steht da ein Überschuss von 12,6 Millionen Euro. Ein Grund war, dass durch Grundstücksverkäufe doppelt so viel Geld eingenommen wurde, wie geplant – vor allem am Hauberg. Sieben Millionen Euro weniger als geplant wurden indes für Grundstückserschließungen ausgegeben. Vom Überschuss werden 4,7 Millionen Euro an die Stadt ausgeschüttet, 0,9 Millionen Euro davon fließen in die Schulden-Tilgung.

Fast 50 Wohnungen am Hufelandweg

Für das Vorhaben „Wohnen am Hufelandweg“ an der Einmündung der Straße Am Nordfriedhof in den Hufelandweg braucht es einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Der Stadtrat soll das Planverfahren mit Bürgerbeteiligung in Gang bringen. Jenawohnen verspricht „familiengerechten und sozialverträglichen Wohnraum“ vorwiegend mit 3-und 4-Raum-Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern. Die Tiefgarage soll in den Hang gebaut werden.

Das Wunder bei der Müllabfuhr

Alles wird teurer, nur nicht die Müllabfuhr für den Bürger. So lässt sich die neue Abfallgebührensatzung aus Bürgersicht zusammenfassen. Die Gebühren verändern sich nicht, obwohl die dem KSJ in Rechnung gestellten Kosten für die Restabfallentsorgung steigen. Neu ist, dass die Grundgebühr in Zukunft anteilige berechnet wird, wenn der Anschluss an die Entsorgung im Laufe des Jahres erfolgt oder endet.

Öffentlicher Teil der Stadtratssitzung: Mittwoch, 6. November, ab 17.15 Uhr, Jenaer Rathaus