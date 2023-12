Jena wagt mehr bauliche Höhe: Entwurf zur Eichplatz-Bebauung einsehbar

Jena Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 18. Januar 2024 im Stadtentwicklungsdezernat oder digital den Entwurf für das Baufeld A ansehen – Infoveranstaltung geplant

Der Entwurf zum Bebauungsplan für das Baufeld A des Eichplatz-Areals liegt ab heute bis zum 18. Januar 2024 öffentlich aus, dies teilt die Stadtverwaltung mit. Zusammen mit allen relevanten Gutachten, Zeichnungen, dem Umweltbericht und Maßnahmenblättern ist er außerdem online auf jena.de zu finden sowie im Stadtentwicklungsdezernat, Am Anger einsehbar. Für den 9. Januar 2024 ist zudem eine Bürgerveranstaltung im historischen Rathaus geplant, bei der Fragen gestellt werden können und diskutiert werden kann. Der Jenaer Stadtrat hatte dem Planentwurf am 22. November dieses Jahres zugestimmt und damit habe das Großbauprojekt den nächsten Meilenstein genommen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Zweite Tiefgaragenebene mit insgesamt 175 Stellplätzen

Das an die Strabag Real Estate Berlin vergebene Bauprojekt mit seinen drei prägenden Hochpunkten habe sich in den Grenzen des vorgegebenen Rahmenplans weiterentwickelt. Auf insgesamt 30.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche entstehen ein 20-geschossiger Wohnturm, ein 14-geschossiges Bürogebäude sowie ein weiteres 10-stöckiges Wohngebäude. Alle Gebäude verfügen im Erdgeschoss über Handels- und Gewerbeflächen, heißt es weiter.

Teilweise seien „wiederholte Planungen und Prüfungen“ notwendig gewesen. So sei beispielsweise eine zweite Tiefgaragenebene mit nun insgesamt 175 Stellplätzen vorgesehen – „nicht zuletzt aufgrund der nun größeren Anzahl von insgesamt 148 Wohnungen in dem Quartier“, erklärt die Stadtverwaltung. Beim nördlichen Büroturm sei man zugunsten einer besseren Belichtung der Nachbargebäude durch Rücksprünge in der Fassade von den ursprünglichen Entwürfen abgewichen.

OberbürgermeisterThomas Nitzsche (FDP) sagt: „Der Eichplatz ist im doppelten Sinne ein Herzensanliegen: mitten im Zentrum der Stadt gelegen, bewegt dieses Großprojekt unsere Bürgerinnen und Bürger wie kaum ein zweites. Umso wichtiger sind Vertrauen und ein langer Atem. Ich bin unseren Partnern – der Strabag und der Eichplatz-Werkstatt – für beides sehr dankbar. Gemeinsam wagen wir inzwischen mehr bauliche Höhe. So und nur so geht beides unter einen Hut: eine kräftige Belebung der Innenstadt, mit neuen Wohnungen und Büros, mit attraktiven Läden, Cafés und Restaurants. Und dazwischen offene und erlebbare Räume, die zum Verweilen einladen.“ Bürgermeister und StadtentwicklungsdezernentChristian Gerlitz (SPD) sagt: „Der Eichplatz ist ein Musterbeispiel für gelungene Bürgerbeteiligung. Durch das Werkstattgremium können die Bürgerinnen und Bürger aktiv entscheiden, wie die zukünftige Bebauung aussehen soll.“