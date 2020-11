Jena: Warum das Corona-Risiko in Räumen groß ist

Das beste Hygienekonzept greift nicht, wenn Menschen über Stunden in geschlossenen Räumen zusammensitzen: „Das macht jede Gaststätte zu einem potenziellen Corona-Cluster“, sagt Jenas Amtsärztin. Neben der Schmierinfektion spielten Aerosol-Partikel bei der Übertragung jener Viren, die Covid-19 auslösen, eine entscheidende Rolle, sagt Enikö Bán. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Dass zwei Gaststätten in Jena in die Schlagzeilen gerieten, scheint Báns Standpunkt zu untermauern, ist aber sicherlich auch nur eine Momentaufnahme. Für das Restaurant Poseidon in Winzerla endete die von der Stadt verfügte Schließung zwar am Donnerstag, jetzt aber greift jene Regelung, die Bund und Länder Ende Oktober beschlossen: Das Poseidon ist damit weiterhin geschlossen, darf aber Essen zum Abholen verkaufen.

Das Restaurant „L’Osteria“ musste jetzt komplett schließen, nachdem bei einem Mitarbeiter eine Covid-19-Infektion entdeckt worden war.

Alle 20 Minuten stoßlüften

„Sie sitzen ein bis zwei Stunden in einem Raum, tragen keine Maske, husten vielleicht und sind bereits infektiös, ohne dass sie es wissen. Das ist das Risiko. Und trotzdem verstehe ich die Wirte, die sich angestrengt und Hygienekonzepte vorgelegt haben und jetzt maßlos enttäuscht sind“, sagt Bán. Weht kein Wind, verteilen die Viren sich im Raum, die Corona-Konzentration steigt.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) warne, da bei einem längeren Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter erhöhen könne. „Wirklich helfen kann da nur eine teure Lüftungsanlage, die Aerosol-Partikel herausfiltert. Oder eben alle 20 Minuten stoßlüften“, sagt Bán.

Kontakttagebuch zum Ausdrucken

Laut Bán gehe es nicht nur um Gaststätten: Das Risiko nehme überall dort zu, wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen: Private Treffen, Meetings bei der Arbeit und anderes mehr. Umso wichtiger sei die Kontaktermittlung bei einer nachgewiesenen Infektion.

Doch: Können Sie sich noch erinnern, was Sie vorletzte Woche gemacht haben? Wen Sie getroffen haben? Die Stadt Jena bietet auf ihrer Internetseite ein Kontakttagebuch an, das sich Nutzer ausdrucken können und das als Gedächtnisstütze dienen soll. Der beste Schutze sei derzeit aber, die Kontakte zu minimieren.

Jenas Citymanager Hannes Wolf sagt, dass man den Hygienekonzepten in den Betrieben hätte vertrauen und diese auch kontrollieren müssen. Ihm fehlt eine Differenzierung, zumal es im Gegensatz zum Frühjahr jetzt belastbare Daten gebe. „Vielen Gastronomen wird ihre Lebensplanung über den Haufen geworfen.“ Auch wenn es in Jena zwei Fälle gegeben habe, sei das Infektionsgeschehen in der Gastronomie doch eher gering.