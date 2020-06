In der Hermann-Löns-Straße in Jena wird es kurzzeitig zu Sperrungen kommen.

Jena Wasser erneuert Kanalnetz

Der Zweckverband Jena Wasser erneuert den Mischwasserkanal in der Hermann-Löns-Straße. Gebaut werden soll ab dem kommenden Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich Anfang Oktober, heißt es in einer Mitteilung.

Auf 120 Metern werde der Mischwasserkanal erneuert, zudem würden die zugehörigen Grundstücksanschlüsse modernisiert. Gebaut werde in einem Seitenweg der Hermann-Löns-Straße zwischen den Hausnummern 13 und 15 bis zur Treppenanlage in Richtung Am Knollen.

Für die Bauzeit sei der genannte Seitenweg, der auch als Zufahrt zu einer Garagenanlage dient, sowie die Treppenanlage voll gesperrt. Die Hermann-Löns-Straße müsse zudem mehrmals kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

Spezielles Verfahren wird eingesetzt

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, setzen die Stadtwerke Jena Netze ein Spezialbauverfahren ein: Beim sogenannten Berstlining wird ein gesteuerter Bohrkopf in den bestehenden Kanal eingeführt, der diesen zertrümmert und das neue Kanalrohr gleich in den entstandenen Hohlraum einzieht. Damit könne ein Großteil des Kanals in geschlossener Bauweise erneuert werden. Baugruben seien nur zu Bauanfang, Bauende und an Schachtstandorten erforderlich.