Jena will den Individualsport mehr unter die Lupe nehmen

Jena. „Akte Downhill“ (3): Radfahren und Mountainbiking stellen ein „Riesenthema“ dar, das in die neue Sportentwicklungsplanung ragt.

Freunde des Mountainbikings dürfen es als Rückendeckung verstehen. – Die Fachleute der Stadtverwaltung und Fachpolitiker haben jenen Freizeitsport auf dem Schirm. Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU) und Matthias Weißbrodt, Referent für Sportentwicklung, haben das im Gespräch mit der Redaktion bekräftigt.

Schließlich stehe man vor der Aufgabe, nach zehn Jahren die Fortschreibung des Jenaer Sportentwicklungsplanes zu betreiben, berichtete der Dezernent. Bis Ende 2024 solle ein beauftragtes Fachinstitut die Überarbeitung vollenden. „2025 möchten wir den Plan vorliegen haben.“ Nach Koppes Angaben sind 100.000 Euro an Kosten für die Erstellung im Haushalt vorgesehen; samt Landesförderung würden es sogar 150.000 Euro sein.

Jenas Referent für Sportentwicklung Matthias Weißbrodt. Foto: Thomas Stridde

Immer mehr Individualsport

Um das Thema Mountainbiking einzuordnen: Der Bedarf an Sport in Vereinen wachse recht langsam, indessen es beim Individualsport einen deutlichen Schub gab, beschleunigt nicht zuletzt durch Corona. Diesen Schub habe die letzte Sportentwicklungsplanung im Jahre 2015 so natürlich nicht abgebildet, erläuterten Koppe und Weißbrodt. Da müsse jetzt mehr die Lupe draufgelegt werden. Radfahren an sich sei schon „hoch individualsportlich“, und Mountainbiking sei noch ein Stück individueller, sagte Weißbrodt.

Die „Strecken organisierter“ zu gestalten, sei ein Weg. „Um so mehr man miteinander redet, um so mehr kommt man zu einem Ergebnis.“ Benjamin Koppe zieht den Vergleich zu dem im Vorjahr eröffneten „Parkour-Park“ in Jena-Nord für den Trendsport des Hindernis-Springens und -Laufens. „Das ist aus dem Bedarf heraus in die richtigen Bahnen gelenkt worden.“

Interessen abwägen

Koppe sieht, dass mit Mountainbiking und Downhill unterschiedliche sportliche Ansprüche angesprochen sind. Die vier vom Stadtforst ausgewiesenen Mountainbike-Strecken seien ja nett, entsprächen aber nicht aller Leute Interessen. „Das gilt es zu besprechen im Rahmen der Sportentwicklungsplanung.“ Matthias Weißbrodt sprach das Beispiel einer „Pumptrack-Anlage“ an. Auf derlei Berg- und Talbahnen könne man das Biken erlernen. „Das ist auf der Liste, die wir prüfen.“

Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU). Foto: Thorsten Büker

Na, klar, Matthias Weißbrodt weiß von dem Vorbild-Verein in Freiburg/Breisgau, der sich um das Mountainbiking kümmert. „Das hat aber auch zehn Jahre gedauert, bis da eine Linie gefunden wurde.“ Es sei interessant, wie der Freiburger Stadtrat den Verein beauftragte, für Pflege der Anlagen und Sicherheit Sorge zu tragen.

Koppe und Weißbrodt haben im Blick, dass durch die E-Bike-Welle noch mehr Leute auf Waldstrecken gelockt werden. „Auch darüber muss man reden“, sagte Matthias Weißbrodt. Mountainbike, Radfahren – „das wird noch ein Riesenthema“.

Jedes Thema lässt sich redaktionell vertiefen. Wir tun das in einer Serie zum Mountainbiking. Wie lässt es sich radeln in der Landschaft rund um Jena? Was ist drin für die sportliche Form der Bergab-Rennen, „Downhill“ genannt? Zu Wort kommen Sportler, Politiker, Verwaltungsfachleute, Erfahrungsträger in Sachen Rennstrecken.