Jena. Donnerstag ist ab 11 Uhr bundesweit Warntag: Von 23 Anlagen in der Stadt sind sieben noch analog und deshalb nicht durchsagetauglich

Jena will noch mehr digitale Sirenen haben

Kurz vor 11 Uhr wäre es am Donnerstag, 10. September, keine gute Idee, die Play-Taste für das Abhören der Lieblingsmusik zu drücken. Punkt 11 Uhr würde der schöne Klang am bundesweiten Warntag garantiert auch in Jena übertönt von hiesigen Sirenen. Deren 23 hat Jena zu bieten, berichtete Finanz- und Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). „Wir sind gut aufgestellt mit unserem Sirenenplan“, sagte er. 16 der Anlagen würden über digitale und sieben über analoge Technik verfügen. Das Hauptaugenmerk der Ausstattung lag bisher auf den 15 Freiwilligen Feuerwehren.