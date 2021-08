Jena-Winzerla: Am Donnerstag teilweise nur kaltes Wasser

Aus dem Wasserhahn fließt in Winzerla am Donnerstag teilweise nur kaltes Wasser.

Jena. Die Stadtwerke müssen die Fernwärmeversorgung in Teilen von Winzerla unterbrechen. Diese Wohngebiete sind betroffen.

Wegen Bauarbeiten muss die Fernwärmeversorgung in einigen Wohngebieten von Winzerla unterbrochen werden. Am Donnerstag, 12. August, stehen den Kunden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr kein warmes Wasser und keine Heizwärme zur Verfügung, teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit. Betroffen ist ein Teil der fernwärmeversorgten Gebäude in folgenden Straßen:

•Bertolt-Brecht-Straße

•Johannes-R.-Becher-Straße

•Hanns-Eisler-Straße

•Hugo-Schrade-Straße

•Helene-Weigel-Straße

•Heckenweg

•Kurt-Weill-Weg

•Oßmaritzer Straße

•Rudolstädter Straße

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bitten für die Einschränkungen um Verständnis. Fragen beantwortet der Kundenservice unter 03641/688-366.