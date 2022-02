Jena-Winzerla soll Wasserquartier werden

Jena. Zweckverband wird Teil der bundesweiten Kampagne: Warum die Jenaer auf Mineralwasser aus Flaschen verzichten sollen

Klimawende und Wasserwende: Beides gehört für die Stadtwerke zusammen. Der Zweckverband Jenawasser kündigt an, Winzerla in ein Wasserquartier verwandeln zu wollen.

So will der Zweckverband öffentliche Institutionen beim Errichten von Trinkbrunnen unterstützen zu wollen. Weiterhin sollen Stationen realisiert werden, an denen Menschen ihre Wasserflaschen auffüllen können. Mit eigenen Aktionen sowie mit der Unterstützung von Partnern vor Ort werde sich Jenawasser ferner an Veranstaltungen im Stadtteil beteiligen und auf das Leitungswassertrinken und dessen Vorteile aufmerksam machen. „Wir haben unser erstes Wasser-Quartier auf den Stadtteil Winzerla begrenzt“, sagt Jürgen Hofmann, Vorsitzender des Zweckverbandes. Und er betont, dass frisches Trinkwasser aus der Leitung in Jena ohne Bedenken getrunken werden könne.

Aktionsstart am Tag des Wasser

Am Tag des Wasser, dem 22. März, werde es verstärkt Aktionen rund um das Thema Trinkwasser aus dem Wasserhahn gehen. Jenawasser wird mit der Gründung eines Wasser-Quartiers Teil des bundesweiten Umweltprojektes „Wasserwende – Trinkwasser ist Klimaschutz“, welches vom gemeinnützigen Verein „a tip: tap“ (ein Tipp: Leitungswasser) ins Leben gerufen wurde. Der Berliner Verein setzt sich seit über zehn Jahren für den Konsum von Leitungswasser ein. In ganz Deutschland gibt es bisher 19 Wasser-Quartiere. Ferner sind in Winzerla Aktivitäten des Zweckverbandes im Bereich Umweltbildung und Umweltschutz und die Intensivierung der Bildungsarbeit u.a. in den Winzerlaer Schulen und Kindergärten geplant.

Hintergrund des Projektes ist, dass sich seit den 1970ern der Konsum von Flaschenwasser mehr als verzehnfacht hat. Zum Wohle des Klimas und unserer Umwelt, soll mit der Wasserwende dieser Trend umgedreht werden und das Leitungswassertrinken wird ins Rampenlicht gerückt.