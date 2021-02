Jena: Workshop soll bei Studienwahl helfen

Die Termine der Abschlussprüfungen rücken näher – aber wie geht es danach weiter? Welcher Studiengang soll es werden? Soll überhaupt studiert werden?

Der Orientierungsworkshop der Universität Jena soll bei der Beantwortung dieser Fragen helfen. Die Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 10. Februar, von 10.45 bis 16.30 Uhr statt und richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse.

Der Workshop biete die Chance, die eigenen Talente zu erkennen und so konkrete Berufswünsche zu entwickeln. Wer sich für ein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena interessiere, könne zudem Informationen zu Bewerbung und Einschreibung für die rund 200 Studienmöglichkeiten einholen. Interessierte sollten sich rasch bewerben, um sich einen der 25 Plätze im Orientierungsworkshop zu sichern, heißt es. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an zsb@uni-jena.de. Anschließend erhielten die Teilnehmenden die Zoom-Zugangsdaten.

Bei Bedarf könne eine Teilnahmebestätigung ausgestellt werden, um gegebenenfalls eine Schulbefreiung für den Zeitraum zu ermöglichen. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind zu finden unter www.uni-jena.de/Orientierungsseminar, so die Universität.