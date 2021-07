Jena zeichnet kulturelle Vielfalt in der Wirtschaft aus

Jena. Der „i-work Business Award“ geht in die nächste Runde. Jena-Wirtschaft und Universität laden Unternehmen und Fachkräfte zum Mitmachen ein.

„Interkulturell ausgezeichnet“ – mit diesem Prädikat honoriert der „i-work Business Award“ Firmen aus Jena und der Region, die sich erfolgreich für Internationalität engagieren. Bereits zum fünften Mal wird der Preis von der Wirtschaftsförderung Jena (Jena-Wirtschaft) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena ausgelobt, um Unternehmen auszuzeichnen, die gezielt ausländische Arbeitskräfte anwerben und im Betrieb willkommen heißen. Neu in diesem Jahr ist der „Praxis-Preis“, für den Unternehmen nominiert werden können. Eine Bewerbung oder Nominierung ist bis zum 19. September möglich.

„Kulturelle Vielfalt im Team fördert Innovation und globale Wettbewerbsfähigkeit. Das sehen wir bei vielen erfolgreichen Unternehmen in Jena und der Region – von Handwerk bis Hightech“, sagt Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Jenaer Wirtschaftsförderung. Lokale Unternehmen aller Größen und Branchen könnten sich bewerben. „Wenn Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und Kulturen zusammenarbeiten, hat das Vorteile für alle – diese Firmen sind unabhängig von ihrer Größe oder Branche für die Herausforderungen der Zukunft besonders gut aufgestellt“, sagt auch Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität. Über den Career-Point der Universität gebe es zum Beispiel die Möglichkeit, mit zahlreichen internationalen Absolventinnen und Absolventen in Kontakt zu treten. “

Angebote für die berufliche Orientierung

Wie schon in den letzten Jahren, wird der Preis in zwei Kategorien verliehen: kleine und mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. „Neu hingegen ist der i-work Praxis-Preis“, sagt Ramona Scheiding, Leiterin des Fachkräfteservice bei Jena-Wirtschaft, an: „Die Jury will auch das Engagement sichtbar machen, bei dem nicht ausschließlich die eigene Personalgewinnung im Vordergrund steht.“

Der i-work Praxis-Preis solle beispielsweise auch aufzeigen, inwieweit Unternehmen Angebote für die berufliche Orientierung schaffen, zum Beispiel durch Praktika. „Viele, insbesondere kleine und Kleinstunternehmen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integration und bieten internationalen Fachkräfte so einen langfristigen Einstieg in die Jenaer Wirtschaft“, sagt Scheiding. Jede und jeder ist aufgerufen, engagierte Unternehmen und Betriebe zu nominieren. Zu gewinnen gibt es ein Marketing-Paket im Wert von 300 Euro.

Symbol für das Wachstum unseres multikulturellen Teams

Dass sich eine Teilnahme am Wettbewerb lohnt, berichtet auch Sandra Melle, Prokuristin der TAF mobile GmbH, die im vergangenen Jahr den Preis in der Kategorie „Kleine und Mittelständische Unternehmen“ gewannen. Die Auszeichnung sei Anerkennung für Integrationsbemühungen im eigenen Unternehmen: „Wir sind ein weltoffenes mittelständisches Unternehmen, das sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert. Auch ist der Award ein Symbol für das Wachstum unseres multikulturellen Teams, den familiären Zusammenhalt und die Integration verschiedenster Nationalitäten“, sagt Melle.

Bewerbungs- und Nominierungsschluss für den fünften i-work Business Award ist der 19. September. Weiterführende Informationen finden Interessierte auf der Webseite www.jenawirtschaft.de/i-work. Die Preisverleihung findet am 6. Dezember statt.