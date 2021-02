Jena: Zuerst mit Schreckschusswaffe, dann beim Klauen erwischt

Ein 43-Jähriger aus Eisenberg wollte am Donnerstagabend in einem Supermarkt in Jena Waren stehlen. Der Ladendetektiv konnte den Mann beobachten, wie dieser alkoholische Getränke und elektronische Geräte im Wert von knapp 100 Euro einsteckte. Anschließend wollte er nach Polizeiangaben den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen.

Kurz zuvor erweckte der Mann schon die Aufmerksamkeit der Polizei, als er bei einer Personenkontrolle eine Schreckschusswaffe mit Magazin mit sich führte. Diese wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß Waffengesetz gegen den Mann eingeleitet.

Einbruch auf Baustelle

Unbekannte brachen auf einer Baustelle in der Ziegesarstraße in Jena ein und entwendeten diverse Werkzeuge, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge stellte den Diebstahl am Donnerstagmorgen fest und informierte die Polizei. Der oder die Täter haben sich unbefugt auf das Baustellengelände begeben und haben einen verschlossenen Raum, der als Lager für die Gerätschaften dient, gewaltsam geöffnet. Anschließend haben die Unbekannten Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro entwendet, bevor sie entkommen sind. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

