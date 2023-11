Jena: Zuschuss für ein Balkonkraftwerk sichern

Ein Balkonkraftwerk an einem Wohnhaus

Jena. Einer der Jenaer Fördertöpfe ist noch nicht ausgeschöpft. Angesprochen sind Bürgerinnen und Bürgern mit geringem finanziellen Spielraum.

Im Fördertopf 2 des Förderprogramms der Stadt Jena zur Solarstromerzeugung stehen noch Gelder zur Verfügung. Dies richtet sich speziell an Jenabonus-Berechtigte (Empfänger von Sozialhilfe, Bürgergeld, Wohngeld, Bafög). Sie erhalten einen Fördersatz von 75 Prozent der Anschaffungskosten einer sogenannten steckerfertigen Photovoltaik-Anlage (maximal 600 Watt). Der Förderhöchstsatz liegt bei 600 Euro. Anträge können bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht werden. Das Förderprogramm der Stadt zur Solarstromerzeugung läuft Ende des Jahres aus.

Fördertopf 1, der für allen Bürgerinnen und Bürgern Jenas zugänglich war, war nach wenigen Tagen nach In-Kraft-Treten der Förderrichtlinie im November 2022 ausgereizt. Der Standardfördersatz lag bei 25 Prozent der Anschaffungskosten, wobei der Förderhöchstsatz 200 Euro betrug. „Die Aufteilung der Fördergelder in zwei Töpfen erfolgte aus sozialpolitischen Gründen. Auf diese Weise wird auch den Bürgerinnen und Bürgern die Chance auf Förderung ermöglicht, die finanziell weniger Spielraum haben und entsprechend langfristiger planen müssen“, sagt Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD).

Die Anträge können bis Jahresende über ein reines Online-Formular oder über ein PDF-Formular gestellt werden. Neben Angaben zum Antragsteller, zum Eigentumsverhältnis, zum Gebäude und der Bankverbindung muss ein Foto eingereicht werden, aus dem hervorgeht, wo die Anlage installiert werden soll. Mieter müssen darüber hinaus im Vorfeld die Zustimmung des Vermieters einholen. Die Vorgaben der Förderrichtlinie sind dabei unbedingt zu beachten. Diese und weitere Informationen sowie das Antragsformular stehen auf der Internetseite der Stadt Jena: jena.de/solarstromHochaus-Problematik.

„Wer überlegt, sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, sollte unbedingt beachten, dass die Installation an Gebäuden, die höher als 22 Meter sind, nicht ohne Weiteres erlaubt ist“, heißt es.

Das betrifft in Jena insbesondere die Elf-Geschosser in Neulobeda. Die Thüringer Bauordnung schreibt bei Hochhäusern vor der Installation einer Photovoltaik-Anlage aus Sicherheitsgründen ein Baugenehmigungsverfahren vor. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Stockwerk des Hochhauses sich die Anlage befinden würde. Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens müssten insbesondere die Belange des Brandschutzes überprüft werden. Die Aussichten auf einen positiven Bescheid sind bei den derzeit verfügbaren Anlagen gering.

Mit der „Richtlinie der Stadt Jena zur Förderung der Solarstromerzeugung“ hat Jena als erste Thüringer Kommune am 2. November 2022 ein Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen auf den Weg gebracht.