Jena zwischen jungen Ideen und Stadtverwaltung

Jena. Politische Bildung und Stärkung der Demokratie: Das erste Jenaer Jugendforum war ein erfolgreicher Aufschlag für ein zukunftsfähiges Format. Welche Themen junge Menschen in Jena bewegen.

Eines wurde an diesem Abend mehr als deutlich: Junge Menschen haben in Jena zu wenig Platz, sie fühlen sich in vielerlei Hinsicht nicht mitgedacht bei der Stadtplanung und haben durchaus konstruktive Ideen, wie die Stadt jugendfreundlicher gestaltet werden kann – man muss ihnen nur zuhören.

Am Donnerstagabend, 28. September, erhielten junge Menschen zwischen 13 und 21 Jahren die Möglichkeit, direkt mit Verantwortlichen der Stadt ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen vorzutragen, beim ersten Jugendforum „Let`s talk about Jena“ in Kassablanca das von der Stadtverwaltung in Kooperation mit Drudel 11 veranstaltet wurde. „Solche Jugendforen seien in anderen Städten bereits fest installierte Instrumente, um jungen Menschen Mitgestaltung zu ermöglichen“, sagt Sozialarbeiterin und Mitinitiatorin Inga Riedel. „Für uns ist die Veranstaltung ein Experiment, wir wollen sehen, ob es funktioniert und wie ein regelmäßiges Jenaer Jugendforum aussehen könnte.“

Themen sind Rummel, Skatepark, Polizeikontrollen

Das Experiment verlief erfolgreich. Etwa 50 junge Menschen waren gekommen, um die Chance zu nutzen, die eigenen Anliegen vorzutragen. Acht verschiede Themen hatten sie zuvor schriftlich eingereicht:

1. Räume für E-Games.

2. Legale Graffiti-Flächen.

3. Die Umgestaltung des Skateparks in Lobeda-West.

4. Veranstaltungen unter freiem Himmel.

5. Rummel auf dem Eichplatz.

6. Der Umgang der Polizei mit Jugendlichen.

7. Der Ergänzungsausweis für genderqueere Menschen.

8. Selbstverwaltete Räume

Zu jedem Thema gab es eine dreiviertel Stunde Zeit, um mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt ins Gespräch zu kommen. Finanzdezernent Benjamin Koppe, eröffnete den Abend und stand ebenfalls als Gesprächspartner zur Verfügung. Aus der Stadtverwaltung hatten sich außerdem Zeit genommen: Christine Wolfer, Fachdienstleiterin für Jugend und Bildung, Jenakultur-Chef Carsten Müller sowie Daniel Illing, Leiter des Veranstaltungsbereichs bei Jenakultur, Sebastian Wick, Leiter des Zentralen Vollzugsdienstes (ZEVD), Rico Schimmel, Leiter des Inspektionsdienstes bei der Jenaer Polizei, Steffen Tietz von der Jugendgerichtshilfe der Jenaer Jugendstation, Matthias Weißbrodt, der Sportbeauftragte der Stadt Jena, Christopher Helbig vom Kommunalservice Jena und viele weitere Akteure der Stadt.

Gegenseitiges Verständnis und konkrete Planungsideen

An den einzelnen Thementischen wurde rege diskutiert. Es wurden Fragen gestellt – nicht nur von den Jugendlichen. An vielen Stellen gab es direkte und konstruktive Vorschläge, aus denen konkrete Planungen entstehen konnten, an anderen Stellen wurde klar, dass Vorstellungen illusorisch oder aufgrund bestimmter Regelungen schwer umsetzbar sind. Insgesamt erwies sich das Jugendforum als ein Aufeinanderzugehen. Es trug zum gegenseitigen Verständnis bei – zwischen Bedürfnissen der jungen Menschen und Handlungsmöglichkeiten der Stadtverwaltung.

Politische Bildung und demokratische Prozesse sollten dringend ernst genommen werden – auch im Hinblick auf ein schwieriges Wahljahr 2024, so Inga Riedel. Alle Beteiligten werteten den Aufschlag zum Jenaer Jugendforum als Erfolg. Die Veranstalter hoffen, das Konzept in die Zukunft tragen zu können und damit die Stadt jugendfreundlicher gestalten zu können.