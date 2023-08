Jenabonus-Zuschuss auch für das Deutschlandticket

Jena. Erwachsene und jugendliche Berechtigte zahlen dann für das Ticket 34 Euro. Rabatt kann auch nachträglich eingelöst werden.

Der Jenabonus-Zuschuss wird auf das Deutschlandticket ausgeweitet: Nach Angaben der Stadt zahlen Berechtigte vom 1. September an 34 statt 49 Euro fürs Ticket. Der Jenabonus werde allerdings ausschließlich für Deutschlandtickets gewährt, die beim Jenaer Nahverkehr abgeschlossen worden seien.

Anders als beim klassischen Monatsticket, was sich Berechtigte gegen Bargeld am Serviceschalter kaufen können, muss beim D-Ticket ein Abo inklusive Lastschrifteinzug beim Jenaer Nahverkehr abgeschlossen werden. Interessierte, die noch kein Abo haben, müssen den Antrag spätestens am Donnerstag, 10. August, beim Jenaer Nahverkehr abgeben, um die Rabatt bereits im September zu erhalten. Auch für später gilt: Wird der Abo-Antrag bis zum 10. eines Monats gestellt, wird die Vergünstigung zum nächsten Monat gewährt.

Stadtratsbeschluss als Voraussetzung

Um die Rabattierung einzulösen, muss die Jenabonus-Berichtigtenkarte monatlich im Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs vorgezeigt werden. Wird der Nachweis bis zum 10. des betroffenen Abomonats des D-Tickets erbracht, wird der Rabatt direkt bei der monatlichen Abbuchung verrechnet.

Der Rabatt kann auch nachträglich eingelöst werden. Das betrifft den Zeitraum ab September, an dem Personen eine gültige Jenabonus-Berechtigtenkarte und ein Abo für das Deutschlandticket haben. Die Entscheidung geht auf einen Stadtratsbeschluss vom 28. Juni zurück und wurde mit Verabschiedung der Berichtsvorlage 23/2075-BV beschlossen.

Kunden können seit Mai mit dem Deutschlandticket bundesweit den Nahverkehr nutzen.

Deutschlandtickets können online im Abo-Portal des Jenaer Nahverkehrs oder persönlich im Stadtwerke Jena Kundencenter in der Saalstraße 8A erworben werden.