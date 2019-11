Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Abc-Schützen gut umgelenkt

Die Jenaer Schulen sehen sich auf einer Linie bei der Integrationsarbeit. Das hat Schulverwaltungs-Chef René Ehrenberg mit Blick auf den 11. Dezember als Anmeldetag für den nächsten Jahrgang von Schulanfängern betont. Heißt: Von den neuen 1100 Abc-Schützen werden nach Ehrenbergs Schätzung wieder etwa zehn Prozent Sprachförderbedarf haben. Ähnlich wie seit drei Jahren praktiziert seien deshalb diesmal wieder 85 Einwanderer-Familien angeschrieben worden mit dem Hinweis, dass ihr Kind in eine andere als die nächstgelegene Schule eingeschult werden solle. So folgt die Stadt nicht zuletzt mit Sonder-Schulbus-Verkehr der Überlegung, dass möglichst nicht zu viele Kinder nichtdeutscher Muttersprache gemeinsam in einer Klasse lernen, sondern besser auf die Jenaer Schullandschaft verteilt sein sollten. Freilich gebe es hier eine gewisse Streuung: dass einzelne betroffene Kinder etwa schon sehr gut deutsch sprechen oder umgekehrt andere förderbedürftige Kinder gar nicht umgelenkt wurden. Entsprechend habe es bislang drei Rückmeldungen gegeben, sagte Ehrenberg. Rechtlich bewege sich Jena da noch in einer Grauzone, weil erst das im August 2020 greifende neue Schulgesetz der Kommune, den Schulen und dem Schulamt derlei Lenkungsaufgaben in die Hand gibt.