Jenaer Abfallgebühren steigen erstmals wieder nach elf Jahren

Jena. Fast verdoppelte Müllverbrennungskosten als erdrückender Posten, den KSJ nicht beeinflussen kann

Uwe Feige und Jan Wosnitzka betrachten die Erhöhung der Jenaer Abfallgebühren als unausweichlichen Schritt. Der Chef des Kommunalservice KSJ und sein Geschäftsbereichsleiter haben im Gespräch am Freitag daran erinnert, dass jene Gebühren in Jena letztmals vor über elf Jahren angehoben worden sind. Ob es nun wirklich so kommt, muss der Stadtrat in der übernächsten Woche während seiner monatlichen Ratssitzung entscheiden. Mit der neukalkulkierten Steigerung müsste zum Beispiel ein 4-Personen-Haushalt pro Jahr 57,88 Euro zusätzlich und somit etwa 30 Prozent mehr berappen, hier eingerechnet eine zweimalige Leerung eines 120-Liter-Restabfallbehälters je Halbjahr. In der Gesamtsumme ausgedrückt: von 192,84 auf 250.72 Euro.

3,7 Millionen Rücklage

Die Gebührenhöhen weiter zu halten wie bisher, sei eigentlich für weitere vier Jahre geplant gewesen, sagte Uwe Feige. „Wir hätten es geschafft, bestimmte Impulse aufzufangen“; nicht zuletzt, weil KSJ 3,7 Millionen Euro Rücklagen gebildet habe. Nur gebe es da „zwei Welten“ – die eine von KSJ noch beherrschbare Welt mit „Impulsen“ wie eigener Logistik, eigenen Leistungen, steigenden Löhnen und Dieselpreisen. Und dann die andere Welt: die Müllverbrennung, die „thermische Behandlung“ des Restabfalls. Hier ist der KSJ über den Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen ZRO angebunden an eine gemeinsame zentrale Verbrennung und folgt einer gesetzlichen Abgabepflicht.

Alte Vorurteile auf Prüfstand

Nur haben sich nach Feiges und Wosnitzkas Beschreibung die Preise in jüngster Zeit fast verdoppelt von 107 auf 201 Euro je Tonne, obwohl man doch denken könne, dass Erlöse aus Wärme- und Elektroenergie-Gewinnung den Preis eher positiv beeinflussen würden. „Nachdem wir gesehen haben, was da passiert ist, mussten wir feststellen: Das kompensieren wir nicht mehr“, sagte Uwe Feige. Er verweist auf den Zusammenhang mit einer Oligopolisierung, also die Marktbeherrschung und -lenkung durch sehr wenige Anbieter, deren zwei es für die Region in puncto Verbrennung sind. „Da wissen wir, wie hier Wettbewerb läuft.“ Nun suche der ZRO nach Ideen, aus dem Dilemma herauszukommen. Eigene Verbrennung, die nur bei einem Vielfachen der Jenaer Einwohnerzahl als effizient gilt? Oder die gemeinhin skeptisch bewertete Sortierung des Restabfalls nach Heiz-Effizienz, wie es der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla betreibe. „Mit dem Vorurteil müssen wir wohl noch mal neu umgehen.“ Und beim Blick auf die Fernwärme: Die Abfallverbrennung habe in Deutschland bereits 15 Prozent Anteil an leitungsgebundener Wärme. „Jetzt hat Abfall ein anderes Gesicht“, sagte Uwe Feige.

Das eilige Deutschland

In diesem Kontext gehört eine neue Belastung der KSJ-Kalkulationen mitbetrachtet. Mit dem neuen „Brennstoffemissionshandelsgesetz“ (BEHG) ist die Abfallwirtschaft in den Emissionshandel einbezogen. CO-Preis auf Abfälle, „obwohl wir keine Wärme um der Wärme willen liefern, sondern gesetzlich verpflichtet sind, Abfallwärme zu erzeugen“, erläuterte Uwe Feige. KSJ setze hier auf eine Musterklage der Branche gegen das Gesetz, zumal Deutschland vorauseile, indessen die anderen Länder eine europäische Regelung abwarten würden. Feige: „Das ist eine Abgabe, die nichts mit Gebühren zu tun hat. Wir werden hier von den Kunden mit dem Preis identifiziert, haben aber nichts davon.“

Die Grundgebühr in den „Zweirad-Gebieten“ (60-, 120-, 240-Liter-Behälter) soll pro Kopf und Halbjahr von 21,42 auf 27,85 Euro, bei 660- und 1100-Behältern in Großwohnanlagen von 19,14 auf 24,88 Euro steigen. Die mengenabhängige Gebühr je Leerung soll sich erhöhen bei 60-Liter-Behältnissen von derzeit 3,44 auf 4,47 Euro, bei 120 Litern von derzeit 5,37 auf 6,98 Euro, bei 240 Litern von derzeit 8,81 auf 11,45 Euro, bei 1100 Litern von derzeit 16,61 auf 21,59 Euro.