Jenaer AfD: Nicht bei Familien sparen

Jena. Um den Haushalt zu entlasten, will Fraktionschef Denny Jankowski an anderen Stellen sparen.

Die Stadt Jena wird in diesem und in den nächsten Jahren mit Einnahmeausfällen in Millionenhöhe zu rechnen haben. Die Defizite erschweren die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts und machen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Für die Stadtratssitzung am 9. Dezember hat die Stadtverwaltung einen Haushaltsentwurf eingebracht.

Hierzu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Jenaer Stadtrat, Denny Jankowski: „Die schwierige Haushaltssituation macht es erforderlich, dass an allen Ecken und Kanten gespart werden muss beziehungsweise Einnahmen generiert werden müssen. Die Streichung der Zuschüsse für die Schülerbeförderung zur Wahlschule oder eine Erhöhung der Kita- und Hortgebühren werden wir uns aber definitiv entgegenstellen. Andere Einsparmöglichkeiten gibt es genug, zum Beispiel wenn ich an zahlreiche soziokulturelle Projekte oder diverse Integrations- und Klimaprojekte denke. Gerade aber Familien mit Kindern wurden durch die Corona-Maßnahmen schon genug belastet und dürfen nicht auch noch zu den Leidtragenden der nun nötigen Sparmaßnahmen werden.“