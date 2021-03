Jenaer Aktivisten fordern grenzenlose Solidarität

Mit einer Dauermahnwache machen Mitglieder der Seebrücke Jena bereits seit Freitag in der Johannisstraße beim Faulloch auf die menschenunwürdige Situation der Flüchtlinge aufmerksam. Am 9. März, 16 Uhr gibt es auf dem Holzmarkt eine Kundgebung der Seebrücke Jena.

Jena. Die Seebrücke Jena veranstaltet am Dienstag, 9. März, eine Kundgebung unter dem Titel "#LeaveNoOneBehind- Grenzenlose Solidarität statt Festung Europa!", um gegen die europäische Abschottungspolitik und ihre verheerenden Folgen zu protestieren. Die Kundgebung soll um 16 Uhr am Holzmarkt beginnen.

Die Aktivisten der Seebrücke Jena fordern die Auflösung der überfüllten Lager an den europäischen Außengrenzen sowie der lagerähnlichen Unterkünfte hier vor Ort,

ein Ende der staatlichen Gewalt an den EU-Außengrenzen und einen Zugang zu Schutz und einem guten Leben für alle Menschen. Jena müsse seinen Verpflichtungen als sogenannter "Sicherer Hafen" nachkommen.

Anlass für die Kundgebung bieten zwei Gerichtsprozesse, die am Vormittag desselben Tages gegen Aktivisten geführt werden sollen. Diese hatten zur Zeit des ersten Lockdowns bereits für sichere Fluchtwege und gegen die Zustände in den Lagern an den europäischen Außengrenzen demonstriert.