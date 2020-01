Jenaer Altstadt wich dem Betonriesen von Henselmann

Die Serie über 50 Jahre Abriss des alten Eichplatzes hat nicht nur in und um Jena Leser gefunden, sondern auch in Berlin und sogar in Delmenhorst bei Bremen. Dort wohnen ehemalige Jenaer, die interessiert verfolgen, was heute so alles in ihrer alten geliebten Heimatstadt passiert. Und sie haben auch Erinnerungen an jenes Stück Altstadt, das 1969 für immer verloren gegangen ist. Während Gerhard Schmidt ganz persönlich Erinnerungen mit der so genannten Jüdenmühle am Eichplatz verbindet, wovon in der nächsten Folge unsere Serie zu lesen sein wird, ist es bei Klaus Fischer in Berlin vor allem der Bau des Uniturms, heute Jentower, an der oft zurückdenkt.

Krieg überstanden, aber nicht Abrissbagger

„Ausgerechnet in der alten Innenstadt, wo alliierte Luftangriffe am 19. März 1945 kaum etwas zerstört hatten, sollten nun Spitzhacke, Presslufthammer und Abrissbirne zum Einsatz kommen, um ein Stück sozialistische Großstadt hinzuklotzen“, schreibt Klaus Fischer an unsere Redaktion. „Damals kamen im Familien- und Bekanntenkreis allerhand Unmut und Ablehnung auf, als durchgesickert war, dass ein Teil der vom Krieg verschonten Altbauten abgerissen werden und einem neuen Stadtteil Platz machen soll.“

Blick in die Leutrastraße kurz vor dem Abriss 1969 Foto: Klaus Fischer

Mitte der 1960er Jahre arbeitete Fischer als Redakteur beim Deutschen Fernsehfunk in Berlin-Adlershof für die aktuelle Berichterstattung. Eines Tages bekam er ein Foto vom Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst (ADN) auf den Schreibtisch. Es zeigte Modellbauten neuer Häuser neben einem runden Hochhausturm – und das Johannistor. „Als echter Jenenser erkannte ich sofort meine Heimatstadt, nahm das Foto nach der Sendung an mich. Mitte der 90er Jahre habe ich das Bild dann übrigens dem Jenaer Stadtmuseum übergeben.“ Der Entwurf auf dem Bild stammte vom damals führenden DDR-Architekten Hermann Henselmann (1905-1995). Sein fürs Saaletal ungewöhnlicher Turmriese gelte nach Fischers Ansicht heute als gelungenes Werk der Moderne. Man habe sich mittlerweile an das heute „Jentower“ genannte, mächtig aufragende Gebäude neben dem geliebten kleinen Johannistor gewöhnt.

Viele Jahre nach dem Abriss und nach der Wende gestaltete Fischer für das MDR-Fernsehen eine Porträtsendung in der Reihe „Lebensläufe“ über Hermann Henselmann, der heute zu den bedeutendsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts gezählt wird. Auch Jena kam darin vor.. „Für den Film erzählte mir im Interview die Witwe Irene Henselmann, dass der DDR-Chefarchitekt Bedenken gegenüber seinen führenden Genossen geäußert hatte, dieses Hochhaus mitten in Jena zu bauen und dafür auch noch Teile der restlichen Altstadt abzureißen. Doch der Parteiauftrag musste erfüllt werden.“ So wurde ein beispielloses modernistisches Stadthochhaus ins thüringische Saaletal gepflanzt. Im Filmtext von 2004 heißt es unter anderem : „In Jena lässt Henselmann 1970 bis 72 mitten in der Altstadt seinen nächsten Riesen wachsen, der auch an einen Bergfried erinnern soll. VEB Carl Zeiss und Schiller-Universität sollen einziehen. Als der Prestigekoloss fertig ist, kann ihn eigentlich niemand so recht gebrauchen, geschweige denn, bezahlen.“ Nach Frankfurter Tor, Strausberger Platz, Haus des Lehrers, Leninplatz und Fernsehturm in Berlin sowie dem Uni-Hochhaus in Leipzig war der Jenaer Rundbau übrigens das letzte hochaufragende Werk Henselmanns.

An den Bogen neben dem Johannistor kann mancher sich vielleicht noch erinnern. Auch er verschwand 1969. Foto: Klaus Fischer

„Damals also meckerte auch ich über das teure betonverschlingende Vorhaben, vor allem, weil eine beliebte Gegend der Altstadt ganz oder teilweise abgerissen werden und verschwinden sollte: am Johannisplatz, in der Johannisstraße, Rinne, Eichplatz, Brüdergasse, die Leutrastraße, wo gern Bücher, Brillen, Bettwäsche, Büstenhalter, Fotozubehör oder auch Pferdefleisch eingekauft wurden. Nun ja, manches alte Haus war durch die Zeiten mit und ohne Krieg beschädigt, marode, harrte der Modernisierung“, meint Fischer heute rückblickend.

„1968, als Räumung und Abrisse samt Fällung der Friedenseiche beschlossen waren, zog ich bei einem Besuch zu Hause zum letzten Mal durch das historische Viertel rund um den Eichplatz und fotografierte die steinernen Kandidaten, die weichen mussten. Auch mit meiner 8-mm-Filmkamera nahm ich einiges im schon abgesperrten Gebiet auf.“ Diese Bilder in Schwarzweiß sind inzwischen im Digitalen Archiv Thüringens der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und des Landesarchivs Thüringen gespeichert. Die 6x6-Fotos liegen im Jenaer Stadtarchiv. Nicht nur Fachleute bestaunen seit bald 50 Jahren den Turmbau zu Jena, dessen Betonkern einst in Gleitschalenbauweise hochgezogen wurde – täglich wuchs plangemäß ein Stockwerk empor, wie sich Fischer erinnert. „Und so prägt dieses Hochhaus als Denkmal der DDR-Baukunst und -wirtschaft in Architektur der Neuen Sachlichkeit mit heute über 144 Metern Höhe Jenas Mitte und grüßt stolz und kühn die alten Burgen an der Saale hellem Strande!“