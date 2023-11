Jenaer Apotheken teils spektakulär geschlossen

Jena. Protest gegen Bundespolitik: Es werde zu wenig getan für die ambulante Versorgung.

In Jena sind am Mittwoch viele Apotheken geschlossen. Grund dafür sind Proteste gegen die Gesundheitspolitik des Bundes. Teils erfolgten die Schließungen sehr auffällig, wie an der traditionsreichen Flora-Apotheke im Jenaer Stadtzentrum, wo die Ladentür tatortähnlich abgesperrt war. Andere Apotheken beließen es beim Aushang des Plakates. Auch von geschlossenen Arztpraxen und Physiotherapien war die Rede.

Hauptkritikpunkt ist die Politik der Bundesregierung. Das Versprechen, die flächendeckende ambulante Versorgung zu stärken, werde unzureichend erfüllt. Es würde nicht einmal genug Geld bereitgestellt, damit der gesetzlicher Versorgungsauftrag erfüllt werden könne. Zudem geht es um die Medikamentenversorgung. Die Zahl der Medikamente, für die Lieferengpässe bestehen, sei hoch wie noch nie.

Die Beteiligung am Streik ist nicht flächendeckend. Einige Apotheken bieten so zumindest eine Notversorgung am Schalter an. Bereitschaftsapotheke ist heute bis zum Donnerstag, 8 Uhr, die Wackenroder Apotheke in der Anna-Siemsen-Straße.