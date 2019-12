Jenaer Armut: In Zahlen ausgedrückt noch klein

Jeder Fall von Armut ist einer zu viel, sagt Barbara Wolf. Dennoch kann die Jenaer Sozialamtsleiterin einige Quoten nennen, die unsere Stadt vergleichsweise weniger dramatisch dastehen lassen im soeben verbreiteten bundesweiten Armutsbericht.

Beispiel: die Zahl der Menschen, die in so genannten Bedarfsgemeinschaften leben – also von Hartz-IV-Leistungen abhängig sind. 2018 waren es unter den 108.000 Einwohnern 7094 Personen, 2017 noch 7686 und im Jahr davor 7980, als besonders viele Flüchtlinge ankamen.

Barbara Wolf hat zu jenen Hartz-IV-Leistungen einen Vergleich vorliegen mit ähnlich großen Städten wie Braunschweig, Chemnitz, Salzgitter und Ludwigshafen. „Da haben wir die niedrigsten Werte.“

Flüchtlinge beeinflussen Statistik

Auf die statistische Bemessung von Armut im Armutsbericht schaut Barbara Wolf durchaus kritisch. Unter den Fachleuten gebe es da einen Streit, wie gut fassbar denn diese „weniger als 60 Prozent des Durchschnittsgehalts“ als Maßgabe für Armutsgefährdung seien. „In den öffentlichen Statistiken lässt sich da Bestimmtes nicht abbilden.“

Wenn in jüngerer Vergangenheit von „mehr Kindern“ in Armut die Rede war, bleibe ebenfalls das „externe Ereignis“ der Flüchtlingswelle zu beachten. Die Eltern jener Kinder waren 2017 oft noch nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert und deshalb noch vom hiesigen Sozialsystem abhängig.

„Immer noch sehr moderat“ sei in Jena die Zahl der Senioren, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind: Jenseits der Alten- und Pflegeheime waren es per 30. September 380 Frauen und Männer. Das ist gegenüber dem Vorjahr nach Barbara Wolfs Beschreibung eine sehr geringe Steigerung.

Aber: „Wie viele Menschen es sind, die hier Anspruch hätten und nicht geltend machen, das wissen wir nicht.“ Etwas größer, aber gegenüber dem Vorjahr ebenfalls kaum gesteigert sei die Zahl jener Erwerbsunfähigen, die noch nicht im Rentenalter sind: 412.

Ermäßigung auch für Zeiss-Rentner?

Augenfällig sei in Jena, dass sich anders als in Westdeutschland unter den registrierten armutsgefährdeten Senioren so gut wie keine Ehepaare finden ließen. Das deute auf die gute Quote berufstätiger Frauen hin, die eigene Ansprüche erarbeitet haben, erläuterte Barbara Wolf.

Umgekehrt habe sie interessiert zur Kenntnis genommen, dass während der jüngsten Sozialausschusssitzung zum Thema Senioren-Ermäßigung beim Freibad-Eintritt auch diese Frage aufkam: Soll das für alle gelten? Also etwa auch für den gut gesicherten Zeiss-Rentner? Die durchschnittliche Monatsrente in Jena liegt nach Barbara Wolfs Angaben bei 1100 Euro pro Kopf im Schnitt.

Nicht zu trennen vom Thema Armut: AfD-Stadtrat Ralf Schild hatte sich während der jüngsten Ratssitzung nach der Zahl der Wohnungslosen erkundigt. Wie Sozialdezernent Eberhard Hertzsch sagte, waren im November 21 Personen ohne festen Wohnsitz registriert. „Das ändert sich Tag für Tag“, sagte er.

Betreut würden diese Leute im Übergangswohnheim Am Steiger 4, sofern sie „weitestgehend zur freien Willensbildung fähig sind“. Ziel sei es, „die Selbstständigkeit und die Tagesstruktur“ jener Personen zu unterstützen und bei der Rückkehr in eigenen Wohnraum zu helfen. Das gilt auch für die aktuell 50 Personen in Übergangswohnheimen. Ein wichtiger Partner sei hier der Trägerverein „Ein Dach für Alle“.