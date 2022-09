Doppelbesetzung der Schauspiel-Rollen zum Ehepaar Stoy, das anlässlich des 20. Jahrestages der Namensgebung für die vormalige Paradiesschule am Montag in den Unterricht der Klassen vordrang und kurz Einblick in das Leben des Namenspatrons Karl-Volkmar Stoy gab. Von links als Karl Volkmar und Minna Stoy: Markus Fugger, Kathleen Wachsmann, Tabea Naguschewski und Denys Polishchuk.