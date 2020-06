Kristiane Schley begutachtet die Bienenweide in der Fregestraße in Lobeda-West.

Jena. Bienenweiden: Jenawohnen zieht eine positive Bilanz für das Pilotprojekt auf 2400 Quadratmetern in Lobeda und in Jena-Nord.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Bienenweiden: Ein buntes Büfett für viele Lebewesen

Kornblumen, Klatschmohn und Margeriten setzen derzeit Farbakzente in der Fregestraße 2 - 4 in Lobeda-West und im Händelweg 4 in Jena-Nord: Im Sommer 2019 startete Jenawohnen auf insgesamt 2400 Quadratmetern das Pilotprojekt „Bienenweiden” und gestaltete zwei Rasenflächen zu bunten Blumen- und Kräuterwiesen um. Weitere sollen folgen.

„Die Wiesen haben sich genau so entwickelt, wie es zu diesem Zeitpunkt sein soll. Die Natur nimmt sich die Zeit, die sie braucht”, sagt Kristiane Schley vom Landschaftsarchitekturbüro Schley + Partner aus Erfurt. Wiesen seien die zeitgemäße Antwort auf das Insektensterben und den Klimawandel. „Wir wollen unseren Beitrag leisten und Insekten auch in der Stadt zusätzliche Lebensräume bieten“, sagt Jenawohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum. Aus diesem Grund seien insgesamt bis zu sieben weitere Jenawohnen-Standorte mit einer Gesamtfläche von 2,3 Hektar für die Umgestaltung in Bienenweiden geplant.

„Diese Blumenwiesen sind ein buntes Büfett für die unterschiedlichsten Lebewesen”, sagt die Landschaftsarchitektin. Auch Singvögel würden auf den Weiden reichlich Futter finden, da sie sich im Frühjahr von Insektenlarven und im Spätsommer bis Herbst von den ausfallenden Pflanzensamen ernährten. Wiesen sind nicht nur viel nachhaltiger als der kurzgetrimmte Rasen. Zu unterschiedlichen Zeiten blühen unterschiedlich Pflanzen, erklärt Kristiane Schley. So können blühende und duftende Blüten von April bis Oktober Insekten anlocken. Deshalb würden die Flächen der Bienenweiden auch nicht so häufig gemäht wie die restlichen Grünanlagen von Jenawohnen.