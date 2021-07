Jenaer Blasmusik-Verein zeigt wieder Gesicht

Jena. Der Blasmusikverein Carl Zeiss ist am Montag mit einer Musikwerkstatt für Kinder in die Ferien gestartet.

Auch am Dienstag, 27. Juli, wird dies Angebot im „Klanggarten“ in der Theobald-Renner-Straße von 15 angemeldeten Kindern genutzt. Dabei stehen unter anderen Bodypercussion, Rhythmusspiele und Instrumentenbau aus Naturmaterialien auf dem Programm. Klanggarten und Musikwerkstatt seien in Thüringen einmalig, berichtet der Vereinsvorstand.

Nächster großer Auftritt ist am Sonnabend, 31. Juli, 15.30 Uhr, das Picknickkonzert mit der Brass-Band „Blechklang“ auf der Wiese zwischen Klinikum und Drackendorfer Park. Das Stadtteilbüro Lobeda hilft mit Picknick-Decken.