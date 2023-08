Jenaer Bücherverbrennung vor 90 Jahren: „Wir vergessen nicht!“

Jena. Jenaer Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ erinnert an die Bücherverbrennung, die in Jena 1933 an einem anderen Tag stattfand als andernorts

Vor 90 Jahren wurden auch in Jena Bücher und Schriften verbrannt. Am 26. August erinnert der Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ auf dem Platz vor der Stadtkirche an die Bücherverbrennung 1933 „wider den undeutschen Geist“ mit Lesungen aus Büchern, die während der nationalsozialistischen Herrschaft verfemt waren. In dreißigminütigem Wechsel wird von 10 bis 19 Uhr gelesen. Menschen sind eingeladen, für eine kurze oder längere Zeit zuzuhören. Es werden Stühle vorhanden sein.

Die Bücherverbrennung in Jena fand am 26. August 1933 statt, nicht – wie in anderen deutschen Städten – am 10. Mai. Ihr Anlass war der 1. Jahrestag der Machtübernahme durch die NSDAP in Thüringen. An diesem Tag sollte der politische Sieg der NSDAP von 1932 durch eine „kulturelle Machtübernahme“ verdoppelt werden. In der Jenaischen Zeitung vom 28.8.33 deutet eine Formulierung darauf hin, welche Schriften verbrannt worden sind: die „Symbole und geistigen Erzeugnisse einstiger Marxistenherrschaft“. Man kann sich darunter sozialdemokratisches und gewerkschaftliches Schrift- und Traditionsgut vorstellen, das im Mai und im Juni 1933 im Gewerkschaftshaus „Zum Löwen“ und in der SPD-Geschäftsstelle von der NSDAP, der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) und der SA erbeutet wurde.

Der Arbeitskreis erinnert nicht nur an die Ereignisse vor 90 Jahren. Er zeigt auch, dass bis heute Publizisten aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt, Bücher verboten werden. Meinungsfreiheit ermöglicht politischen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft. „Es hängt von unseren Einstellungen ab, ob wir antidemokratischen Kräften Raum geben, die Demokratie zu gefährden.“

Samstag, 26. August, 10 Uhr, vor der Stadtkirche