Der Ehrenvorsitzende der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller, Aloyse E. Gombault, 2015 im Festsaal der Grünen Tanne in Jena.

Nach schwerer Krankheit ist bereits am 23. Januar – zwei Tage nach dem Tod seiner Frau in Bad Homburg – Aloyse Gombault in Jena verstorben.