Jenaer Café:ok schließt: Aus für Bio-Mittagsangebot mit deutschen Gerichten

Jena. Das Jenaer Bio-Bistro am Löbdergraben wird aufgegeben – Personalnot sei die Ursache. Bereits Anfang Mai eröffnet in den Räumlichkeiten ein anderes Restaurant.

Iris Schüler kann es noch nicht so richtig glauben. Die Entscheidung kam zu schnell. 15 Jahre war sie Servicekraft im Bio-Bistro Cafe:ok. Das Mittagslokal, das zum Essenanbieter und -Lieferdienst Buffet:ok gehört, wird geschlossen.

Mit dem Café:ok, das erst Ende 2020 in die Räumlichkeiten des vormaligen mexikanischen Restaurants „El Sombrero“ am Löbdergraben gezogen war, geht der Jenaer Innenstadt ein Mittagsangebot mit deutschen Gerichten in Bio-Qualität verloren. Das erst vor etwa eineinhalb Jahren neu hergerichtete Inventar wird weitergeben an einen neuen Betreiber – ab 1. Mai übernimmt Familie Al Touban aus Syrien das Lokal am Löbdergraben 9a – quasi ein fliegender Wechsel.

Die vorhandene Küche, die für den Umzug des Café:ok im Jahr 2020 ausschlaggebend gewesen war, ist nie zum Einsatz gekommen. „Es fehlte an Köchen“, erklärt Christine Lüdke von der Gönnataler Putenspezialitäten Gmbh. Die Gönnataler hatten im Jahr 2015 das von Katrin Schmidt gegründete Buffet:ok gekauft und als Bio-Abteilung ins eigene Portfolio aufgenommen.

Buffet:ok wurde von Gönnataler Putenspezialitäten übernommen

„Eine freundliche Übernahme“, nennt es der Chef der Gönnataler, Stefan Lüdke, rückblickend. Buffet:ok-Gründerin Katrin Schmidt sagt: „Der Verkauf hatte damals auch den Charme für mich, dass ich nicht mehr so viel Verantwortung zu tragen hatte.“

Ursächlich für den Verkauf an die Gönnataler war jedoch ein anderer Umstand: Entstanden war das „Buffet:ok“ im privaten Wohnhaus von Katrin Schmidt in Rödigen. Die Lehrerin, die selbst Mutter von fünf Kindern ist, wünschte sich besseres Essen in den Kindergärten – Bio-Essen. „Ich startete damals einfach den Versuch, das Essen selbst zu verbessern“, erinnert sich die heute 58-Jährige.

Erst vor etwa eineinhalb Jahren war das Café:ok an den Löbdergraben 9a gezogen. Foto: Jördis Bachmann

Ein Jahr kochte sie allein für drei Kindergärten – etwa 80 Portionen pro Tag. Eingekauft wurde im Naturkostgroßhandel Erfurt: „Damit ich den Mindestbestellwert einhalten konnte, begann ich, zusätzlich Bio-Kisten zu packen und zu verkaufen.“ Die Nachfrage stieg. Die zur Gewerbeküche umgebaute Heimküche wurde zu klein.

Katrin Schmidt zog mit ihrem „Buffet:ok“ ins Jenaer Ricarda-Huch-Haus, wo sie 2008 auch den Küchenbetrieb zentralisieren konnte, der zuvor an verschiedenen Standorten verteilt war. Mit dem Einzug ins Ricarda-Huch-Haus war auch das Bistro „Café:ok“ geboren, das nun – neben der Essenslieferung an Kindergärten, dem Verkauf der Bio-Kiste und einem Catering-Service – auch ein Bio-Mittagsangebot in die Innenstadt Jenas brachte.

Auszug aus dem Ricarda-Huch-Haus

Doch im Jahr 2015 erklärten die Kommunalen Immobilien als Vermieter, dass Brandschutz- und Lüftungsanlagen erneuert werden müssten. „Die Kosten dafür sollten die Mieter komplett übernehmen“, sagt Katrin Schmidt. „400.000 Euro allein für die neue Lüftungsanlage: Da muss man schon viele Essen verkaufen, um das wieder reinzubekommen.“

Der Auszug aus dem Ricarda-Huch-Haus wurde nötig. Es fügte sich, dass das Buffet:ok in diesem Moment bei der Gönnataler Putenspezialitäten GmbH unterkam und deren Lehr- und Schauküche in Altengönna nutzen konnte, um das Essensangebot für Kitas weiter zu sichern. Etwa 900 Mahlzeiten pro Tag für Kindergärten und Schulen in Jena und Umgebung sowie in Weimar und Erfurt, aber auch etwa 200 Einzelmahlzeiten pro Tag – unter anderem als Mittagsangebot für Firmen oder Arztpraxen – werden seither ausgeliefert.

Und auch für das Schnell-Bistro Café:ok, das mit dem Ricarda-Huch-Haus seine Heimat verlor, fand sich eine Möglichkeit: Es zog an den Löbdergraben 6, bis es schließlich Ende des Jahres 2020 in die Räume des ehemaligen mexikanischen Restaurants „El Sombrero“ zog.

Und nun das Aus für das Bio-Bistro: Als Grund hierfür gibt Gönnataler-Chef Stefan Lüdke das Personalproblem an. „Im vergangenen Jahr war es ein ständiges Hoch und Tief“, sagt Lüdke. Es hätten sich immer wieder neue personelle Baustellen aufgetan. Köche fehlten und Fahrer. „Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.“

Unterschiedliche Auffassungen der Firmenphilosophie

Buffet:ok-Gründerin Katrin Schmidt erlebt das Ende des Bistrobetriebs nicht mehr mit. Sie traf bereits vor einigen Monaten die Entscheidung, ihr Buffet:ok zu verlassen. „Unterschiedliche Auffassungen der Firmenphilosophie“, so benennt sie den Grund für ihr Ausscheiden. Mit ihrem Ausstieg verschärfte sich die Personalsituation weiter.

Dann die Entscheidung: Sie sei schnell und kurzfristig gefallen, erst vor etwa einem Monat, aber man habe sie sich nicht leicht gemacht, sagt Christiane Lüdke. Ihr ist es wichtig, dass die vorhanden personellen Ressourcen genutzt werden, um die Mahlzeiten für Kitas und Schulen in gleichbleibender Qualität zu halten. Auch der Catering- und Party-Service und die Biokisten-Lieferung bleiben bestehen und sollen personell sicher aufgestellt werden. „Wir können unseren Mitarbeitern einfach nicht immer wieder Überstunden zumuten. Mit der Aufgabe des Bistros, stellen wir uns sicher auf und können uns auf die Kernkompetenzen konzentrieren“, so Christiane Lüdke.

Die Mitarbeiterinnen des Bistros können innerhalb der Gönnataler Putenspezialitäten GmbH weiterarbeiten. Für Rosi Schröder, die im Café:ok als Servicekraft arbeitet, ist das allerdings keine Option, sie hat sich eine neue Arbeitsstelle gesucht. Eine Café:ok Stammkundin sagt: „Das war die beste Mittagsgaststätte in Jena – alles Bio. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hingehen soll.“ Bis Donnerstag kann man im Café:ok noch Mittagessen, dann ist Schluss.