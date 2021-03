Jenaer CDU distanziert sich von Geschäftemachern

Guntram Wothly, Chef der CDU in Jena, verurteilt die Masken-Geschäftemacher in seiner eigenen Partei.

Jena Klare Botschaft an die eigene Partei: Die Menschen erwarten Volksvertreter mit Anstand

Jena. Die Maskenaffäre, bei der sich Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU- Fraktion horrende Vermittlungsgebühren haben zahlen lassen, ist für die Mitglieder der CDU Jena ein Skandal. Sie distanzieren sich mit großer Deutlichkeit von Politikern, die ihr Mandat für private Geschäfte ausnutzen.

„Als Kreisvorsitzender verurteile ich Korruption in der Politik auf das Schärfste! Die Menschen erwarten Volksvertreter mit Anstand. Und das erwarten wir auch als Partei von unseren Kandidaten. Wir sind bestürzt über Politiker, die die schwerste Phase der Pandemie ausgenutzt haben, um sich persönlich zu bereichern“, erklärte Guntram Wothly, Kreis- und Fraktionsvorsitzender der Christdemikraten in der Universitätsstadt. Der sofortige Rücktritt dieser Politiker sei eine zwingende Notwendigkeit.

Jenaer CDU fordert maximale Transparenz bei Nebeneinkünften von Berufspolitikern

Um die Coronakrise zu bewältigen und Akzeptanz auch für schwierige Maßnahmen zu bekommen, brauche es Politiker mit Rückgrat und Integrität. "Der Einsatz vieler Menschen, die sich im Ehrenamt in der Partei aber auch in kommunalen Parlamenten engagieren und viel Zeit aufwenden, um dem Gemeinwohl zu dienen, wird durch solche Politiker in den Schmutz gezogen." Die Jenaer Partei fordere daher eine maximale Transparenz bei Nebeneinkünften durch Berufspolitiker. „Eine Kultur des Wegschauens darf sich zu keiner Zeit etablieren“, warnt Wothly abschließend die eigene Landes- und Bundespartei. (red)