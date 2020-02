Jenaer Clubs warnen vor K.O.-Tropfen

Plötzlich kann Hannah nichts mehr sehen. Gerade hat sie noch mit ihren Freunden gefeiert. Dann wird alles schwarz. Binnen weniger Sekunden verliert sie erst die Kontrolle über ihren Körper, dann das Bewusstsein. Mehr weiß sie nicht mehr von dieser Nacht. Die nächste Erinnerung hat sie an den nächsten Tag. „Ich wachte auf und war völlig fertig, wusste aber nicht, warum“, sagt die 19-jährige. Ihre Erzählungen sind kein Einzelschicksal.

Der Körper von Hannah sei mit blauen Flecken übersät gewesen. Was letzte Nacht geschehen war, erzählte ihr dann ihre Mitbewohnerin. Die Polizei habe Hannah nach Hause gebracht, jemand habe ihr K.O.-Tropfen eingeflößt. Sie war völlig teilnahmslos und nicht ansprechbar. „Meine Mitbewohnerin brachte mich noch ins Bett, von all dem weiß ich nichts mehr. Aber sie hatte echt Angst um mich“, sagt Hannah.

Clubs in Jena riefen auf Facebook zur Vorsicht auf

In Jenas Nachtleben ist es in den vergangenen Monaten immer häufiger zu Vorfällen mit K.O.-Tropfen gekommen. Seit einiger Zeit ist die Problematik derart ernst, dass Jenaer Clubs ihre Besucher in einem gemeinsamen Facebook-Post vor den Drogen warnten. „Euer Wohl steht bei uns an oberster Stelle, und wir tun alles erdenklich Mögliche, um eure Sicherheit zu gewährleisten“, schreiben Kassablanca, Rosenkeller, Café Wagner, der Kulturbahnhof und der Med-Club Jena in der Nachricht an ihr Publikum.

Thomas Sperling vom Kassablanca sagt, das Problem habe vor einem halben Jahr begonnen. Alleine in den vergangenen drei Monaten habe es in seinem Klub zwei Fälle gegeben, bei denen der Verdacht auf K.O.-Tropfen medizinisch bestätigt worden sei. Das sei für ihn eine besorgniserregende Zahl. „Als Betreiber ist es uns besonders wichtig, unser Publikum auf das Problem aufmerksam zu machen“, sagt Sperling. Im Rosenkeller wurde Ende des vergangenen Jahres ebenfalls ein Gast mit K.O.-Mitteln vergiftet.

Um die Besucher zusätzlich zu schützen, habe man zusätzliches Personal auf die Tanzflächen abgestellt, sagt Andreas Münkwitz, Vorstand des Betreibervereins. Die Mitarbeiter beider Lokale bekommen zweimal jährlich Erste-Hilfe-Schulungen – nun auch mit Fokus auf drogeninduzierte Fälle. Sperling und Münkwitz empfehlen ihren Gästen: „Immer auf die offenen Getränke achten. Wer sich unsicher ist, sollte sein Getränk lieber wegschütten, statt es später zu bereuen.“ Auch Hannah vermutet, dass sie die K.O.-Tropfen durch ein offenes Getränk konsumiert habe.

Symptome: Schwindel, Filmriss, Kontrollverlust und Bewusstlosigkeit

Hinter dem Begriff K.O.-Tropfen verstecken sich mehr als 100 Substanzen. „Typische Symptome, die die Mittel verursachen, sind etwa Schwindel, Erinnerungsstörungen bis zum Filmriss, Verlust der Muskelkontrolle und Bewusstseinsstörungen, die bis zur Bewusstlosigkeit reichen können“, sagt Dr. Frank Peters, Stellvertretender Direktor des Instituts für Gerichtsmedizin am Universitätsklinikum. Sollten diese Symptome auftreten, rät er den Opfern, sich sofort an eine Vertrauensperson zu wenden. Sonst sei man dem Täter hilflos ausgeliefert. „Ergibt sich der Verdacht erst im Nachhinein, etwa wenn man an einem unbekannten Ort aufwacht und Anzeichen für ungewollte sexuelle Handlungen bestehen, sollte man dies bei der Polizei anzeigen“, sagt Peters.

Alle Opfer sind weiblich

Neben den Vorkommnissen in den Clubs ermittelt die Polizei derzeit zwei zusätzliche Angelegenheiten. Auch hier liege der Verdacht auf K.O.-Tropfen laut Polizeisprecherin Franziska Groh nahe. In allen bekannten Fällen wurden Frauen vergiftet. Die Täter machen sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Wie viele Personen im vergangenen halben Jahr tatsächlich Opfer von K.O.-Tropfen wurden, ist unklar. Sowohl den Clubbetreibern als auch der Polizei sind nur jene bekannt, die medizinisch bestätigt wurden. Dabei dürfte das nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vorfälle sein. „Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher, da die Stoffe nur für kurze Zeit nachweisbar sind und manche Opfer auch Hemmungen haben, sich damit an jemanden zu wenden“, sagt Groh.

Das Café Wagner sowie Kulturbahnhof und Med-Club blieben bislang verschont. Nach den Worten der Betreiber sind keine Vorfälle mit K.O.-Tropfen bekannt. Trotzdem haben sie sich dem Facebook-Posting angeschlossen. „Wir wollten uns mit den anderen Clubs solidarisieren und unser Publikum sensibilisieren. Es ist wichtig, als Szene klarzumachen, dass so was bei uns keinen Platz hat“, sagt Frank Mühlenberg vom Kulturbahnhof.