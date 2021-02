Jenaer Corona-Zahlen steigen weiter leicht

13 Neuinfektionen wurden am Sonnabend in Jena gemeldet.

Jena 13 neue Fälle am Sonnabend gemeldet.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder leicht in Jena an. Am Sonnabend sind dem Fachdienst Gesundheit bis 24 Uhr 13 neue Fälle gemeldet worden. gemeldet. Fünf Personen konnten als genesen eingestuft werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 122.

-----------------------------------------------------





Die Jenaer Statistik vom 06.02.2021 (24 Uhr)





• Anzahl aktiver Fälle: 455

• davon in den letzten 24 Stunden: 13





• stationäre Fälle: 24

• davon schwere Verläufe: 7





• Infizierungen der letzten sieben Tage: 132

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 122





• Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 2.725

• Gestorbene insgesamt: 44





• Genesene insgesamt: 2.226

• davon in den letzten 24 Stunden: 5

• Quarantänezahl (Stand 02.02.2021): 731