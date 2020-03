Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Damenviertel: Im Vorgarten blühen die Fahrräder

Die Stadt Jena hat in diesem Jahr zum ersten Mal einen „Preis für grüne Oasen“ ausgelobt. Die beiden Vorgärten, um die es hier geht, haben wohl keine Chancen auf diesen Preis. Sie befinden sich in der Straße Am Planetarium und während vor benachbarten Häusern Frühblüher und Sträucher im Garten grünen, geht es bei den Hausnummern 30 und 45 eher steinig zu. Leser Martin Großer machte uns auf das Kontrastprogramm aufmerksam. Er fragte: Muss das sein, den Vorgarten weitestgehend mit Pflastersteinen auslegen?

Der Vorgarten ist an einer kleinen Tafel als Jenawohnen-Vorgarten zu erkennen. Auf dem Schild steht: Bitte keine Fahrräder am Zaun abstellen. Hinter dem Zaun stehen diverse Mülltonen, und es gibt einen Fahrradständer für die Bewohner. Alles wirkt sehr aufgeräumt. Die Zeitung fragte bei Jenawohnen nach.

Kontrastprogramm: Links ein von Jenawohnen betreuter Vorgarten, rechts ein besonders grünes Nachbarhaus. Foto: Thomas Beier

„Die angesprochenen Vorgärten im Damenviertel wurden vor etwa zwei Jahren umgestaltet“, berichtet Tina Schnabel von den Stadtwerken, Jenawohnen gehört zur Stadtwerke-Gruppe. Hintergrund sei damals gewesen, dass die Vorgärten unansehnlich, weil verwachsen und verunkrautet waren. Das lag auch an der Lage des Gartens, der sich beidseitig von Häuserzeilen umgeben nur eines begrenzten Lichteinfalls erfreut. Das macht es aus Sicht der Gärtner schwerer, größere Pflanzen oder blühende Flächen langfristig zu pflegen und zu erhalten.

Wie eine Bewohnerin sagte, sei der Garten zwar nicht schön, aber so doch praktisch. Ihr Fahrrad habe sie zuvor nur im Hinterhof abstellen können, wobei das durch den Hausflurtragen wegen der Stufen mühsam gewesen sei. Ähnliches habe für die Mülltonnen gegolten, die nun auch im Vorgarten stehen. Martin Großer findet das Fahrrad-Argument quatsch. Wenn es nur um drei, vier Fahrradplätze gehe, könnten die ja auch an einem robusteren und leicht zurückgesetzten Zaun entstehen – und dahinter dann Vorgarten.

Es gibt auch Vorgärten im Damenviertel, in denen Blumen blühen. Foto: Thomas Beier

Tina Schnabel sagt zum Ansatz von Jenawohnen: Sowohl die Attraktivität der Flächen als auch den Komfort für die Mieter gelte es zu erhöhen. Bei den genannten Pflaster-Flächen wurden bestehende Grünpflanzen, wo es möglich war, erhalten. Die Mieter hätten ihre Fahrräder und Mülltonnen nun direkt vor der Haustür, was ihren Alltag erleichtere.

Der Preis als beispielhafte „Grüne Oase“ ist für die Zukunft aber noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Preis kann auch für die Wiederherstellung von Vorgärten ausgereicht werden. Ansonsten auch für grün gestaltete Balkons, Vorgärten, Innenhöfe und Brachflächen im Stadtgebiet. Sogar temporäre Lösungen sind preiswürdig.