Jenaer Demo geht nach hinten los

Jena-West-Ortsteilbürgermeister Holger Becker bleibt gelassen wegen des Vorwurfs der Zögerlichkeit aus parteisolidarischen Gründen. Der ehemalige SPD-Stadtrat bestätigte, dass während der jüngsten Ortsteilratssitzung unter den zehn Mitgliedern diskutiert worden sei über die Demo des Bündnisses „Haushaltssicherungskonzept – so nicht“ am Wochenende in der Schillbachstraße.

Knackpunkt der Demo: das in Briefkästen verteilte Flugblatt mit der Aufforderung an die „reichen“ Anwohner, „durch einmalige Zahlungen die prognostizierten Einnahmeausfälle zu kompensieren“.

Karibik-Insel verkaufen

Die Meinungen der Mitglieder seien fifty-fifty gewesen zur Frage, ob man einen Offenen Brief entgegenhalten solle als zuständiger Ortsteilrat, sagte Becker. Er selbst sei geneigt, das Flugblatt nicht noch durch ein Gegenschreiben aufzuwerten. Er habe bestenfalls an eine ironische Reaktion gedacht: dass er, okay, seine Karibik-Insel verkaufen werde. Und was ist mit SPD-Stadträtin Tina Rudolph? CDU-Stadtrat und Ortsratsmitglied Bastian Stein will gehört haben, dass sie die Flugblätter mit verteilt hat. Ob Becker deshalb zurückhaltend sei?

Nein, sagt Becker, er suche „völlig unabhängig davon“ nach dem besten Weg und werde nun wohl zur Zoom-Sitzung des Ortsteilrates einladen, um ein konsensfähiges Schreiben aufzulegen. Und wenn, dann habe Tina Rudolph „nicht im Auftrag der SPD“ gehandelt. Tina Rudolph gab sich auf Nachfrage empört wegen der Darstellung ihrer Rolle. Sie sei am Samstag nach einem Spaziergang auf dem Landgrafen zufällig dazugekommen. Auf der Treppe des Landgrafenstieges (der die Schillbachstraße schneidet – Anmerkung der Redaktion) sei sie stehengeblieben und einmal durch die Demo-Gruppen hindurchgegangen. Erst später habe sie Kenntnis von dem Schreiben erhalten. Sie habe Verständnis für das Bündnis. „Aber in dem Schreiben stehen Forderungen, die können so nicht artikuliert werden.“

Holger Becker ist als Bewohner der Schillbachstraße selbst Adressat des Schreibens. Und weil seine Frau und er seit Jahren eine Bio-Tech-Firme führen, ist Beckers Verärgerung volkswirtschaftlich unterlegt.

Das produktive Kapital

„Wir stecken jeden Euro in die Firma.“ Auf solchem produktiven Kapital fuße doch Deutschlands wirtschaftliche Leistung. Anders sei das bei Anteilseignern von Konzernen, die Dividende entziehen und den unproduktiven Teil des Kapitals nähren. Wirksames Rütteln an der Feste – das wäre aus Beckers Sicht nötig etwa mit einer Finanztransaktionssteuer und mit einer ordentlichen Digitalsteuer für die Tech-Konzerne. Das Bündnis selbst schmilzt derweil. Zum Beispiel das Theaterhaus Jena hat das Bündnis verlassen. Man stehe zur Kritik am Haushaltssicherungskonzept, aber nicht zu bestimmten Vorgehensweisen, sagte Geschäftsführerin Heike Faude.

Und zu dem Flugblatt: „Das ist übergriffig, was da passiert ist“, so formulierte sie. „Wir haben keinen Bock, dass sich da noch Fronten bilden.“ Thomas Sperling, Chef der Kassablanca-Betreibergesellschaft, begründete den Austritt des Soziokulturzentrums ähnlich: Da gebe es Wortführer, „deren Ideen von politischer Auseinandersetzung wir nicht teilen“.

