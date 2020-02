Jena. MP Kemmerich und OB Nitzsche im Kreuzfeuer der Kritik bei Demo am Sonnabend in Jena.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Demo: „Hier wird Faschismus verharmlost“

Thomas Kemmerich (FDP) muss vom Amt des Ministerpräsidenten „als Erstes zurücktreten“. Ähnlich wie Grünen-Landtagsmitglied und Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund formulierten alle Redner am Sonnabend ihre Forderung bei einer Demo, zu der Linke, Grüne, SPD und weitere Organisationen aufgerufen hatten. 400 Leute waren dem gefolgt, um ihren Unmut zu der AfD-gelenkten Ministerpräsidenten-Kürung und Kemmerichs vorläufigem Rücktritt vom Rücktritt auszudrücken.

„Fratzen von CDU und FDP“

Anja Siegesmund gab zu bedenken, dass die von Kemmerich als erster Schritt vorgeschlagenen Neuwahlen drei Monate Zeit kosten würden. Drum bedürfe es einer anderen Reihenfolge. „Wir brauchen erst einmal die Vertrauensfrage. Er muss zurücktreten.“ Siegesmund bekundete Unverständnis für Kemmerichs Idee, die Linken-Fraktions-Chefin Susanne Hennig-Wellsow als Innenministerin zu gewinnen. „Ich setze mich auch nicht an den Kabinettstisch eines Ministerpräsidenten, der sich von der AfD ins Amt heben ließ.“

Landtagsmitglied und SPD-Kreis-Chef Lutz Liebscher sieht für sich das Miteinander mit den „bürgerlichen“ Kollegen im Thüringer Parlament durch die Kemmerich-Wahl zerstört. Für ihn ist „mit jedem dieser Fratzen von CDU und FDP die Zusammenarbeit beendet“. Lena Saniye Güngör, Landtagsmitglied für die Linken, sieht in dem „Dammbruch“ vom vergangenen Mittwoch ein „Signal für ganz Europa“. „Was in Thüringen passiert ist, ist die Keimzelle dessen, was überall passieren kann.“ Güngörs Partei- und Fraktionskollege Torsten Wolf betrachtet es zudem als erforderlich, dass Kemmerich auch als FDP-Landesvorsitzender abtritt.

Es ist ihm „rechts und billig“

Stadtjugendpfarrerin Johanna Bernstengel berichtete, dass sie schon vor Jahren gegen Dumpinglöhne mitdemonstriert habe, die in Kemmerichs Friseur-Kette bezahlt wurden. Kemmerich sei „schon damals vieles recht und billig gewesen“. Wie „rechts“ und billig ihm Entscheidendes sei, habe er nun bewiesen. Und an den Jenaer OB Thomas Nitzsche (FDP) gewandt: Nein, in diesem Falle gebiete es nicht die Höflichkeit, Kemmerich zum hohen Amt zu gratulieren! Damit spielte Bernstengel auf Nitzsches weithin scharf kritisierte Reaktion nach der Wahl an, er sei „hoch erfreut“ über Kemmerichs Kürung. Nitzsche nahm das kurz darauf zurück („Ich entschuldige mich.“) und bestand aber weiter darauf, dass der Anstand das Gratulieren gebiete.

Beatrice Osdrowski vom Frauenzentrum fasste den gesamten Vorgang rund um die Wahl so zusammen: „Hier wird Faschismus verharmlost.“