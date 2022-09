Bürgermeister Christian Gerlitz bei der Einweihung der Gedenktafeln. Weitere Tafeln befinden sich an angrenzenden Flächen.

Jenaer Denkmaltag erinnert an 17 Personen aus „Saalefornien“

Jena. Einweihung von Gedenktafeln für herausragende Konstrukteure und Erfinder und ein Blick auf lebendige Jenaer Industriegeschichte

Der Denkmalsonntag begann am Ernst-Abbe-Platz mit dem Nachholen eines lange Zeit verschobenen Festaktes: Die Einweihung von 17 Gedenktafeln ging am Hochhaus „Bau 15“ über die Bühne. Die Schilder erinnern an hervorragende Konstrukteure, Erfinder und Wissenschaftler der optisch-feinmechanischen Industrie Jenas. Bereits im Dezember 2020 wurden die Tafeln angebracht, doch dann verhinderten Corona-Einschränkungen alles Weitere.

Hier geht es nicht nur um bekannte Namen wie Zeiß und Abbe. Zum Beispiel Moritz von Rohr (1868-1940) erhielt seine Gedenktafel, die wie alle Tafeln das typische Jenaer Tafel-Design zeigt. Im engem Kontakt mit dem schwedischen Augenarzt Allvar Gullstrand entwickelte Moritz von Rohr Brillengläser, die unabhängig von der Blickrichtung scharfe Bilder geben. Gullstrand erhielt später für seine Forschungen zur Dioptrik den Nobelpreis und nahm den Zeissianer mit nach Stockholm zur Auszeichnungsveranstaltung.

Das Nobelpreis-Auswahlkriterium „die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“, griff Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) auf, indem er sagte, dass Jena nicht nur eine reiche Industriegeschichte habe, sondern sich durch eine lebendige Industriekultur auszeichne. Es sei hierzulande keine Selbstverständlichkeit, dass es in einer Region große wie kleine Firmen gebe, die durch ihr Tun weiterhin Nutzen für die Menschheit stiften. Später im Programm wurde die Formulierung einer Fernsehmoderatorin wiedergegeben: „Jena, das Optical Valley in Saalefornien“. Das löste Heiterkeit aus.

Wer sich auf die Suche nach den Tafeln begibt, muss an der an der Westseite des Baus 15 und angrenzenden Flächen danach schauen. Alles Wissenswerte über die Personen ist im Band 24 des „Jenaer Jahrbuchs für Technik- und und Industriegeschichtegeschichte“ nachzulesen, zu beziehen im Buchhandel. Auf Initiative des Vereins für Technikgeschichte in Jena e.V. und mit Unterstützung der Stadt Jena kam die Tafelinitiative für Deutschlands ältestes Hochhaus zustande. Dass Gebäude ist ein Denkmal; der Verein gibt das Jahrbuch heraus.