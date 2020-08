Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Diabolo-Schütze stellt sich selbst

Ein Schützen, der bereits in der Nacht zum 18. Juli drei Personen mit Diabolos an der Camsdorfer Brücke beschoss, konnte jetzt geschnappt werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde damals eine Person am Kopf getroffen. Bei der Fahndung konnte der mögliche Ort der Schussabgabe auf eine Häuserfront im Bereich des Camsdorfer Ufers festgelegt werden. Durch den Fahndungsdruck habe sich der Schütze am Mittwoch nun der selbst gestellt und sein Luftgewehr samt Munition der Kriminalpolizei übergeben. Den 32-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.