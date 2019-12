Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Erinnerungen an Westpakete zur Weihnachtszeit

„Geschenksendung, keine Handelsware“ pappte auf der Weihnachtspost, die fein eingepackt und umschnürt war und deren Inhalt einen ganz eigenen Duft verbreitete. Noch heute erinnern sich viele Familien an ihre Westpakete, weshalb wir unten stehend drei Jenaer ihre Geschichten erzählen lassen.

Westpakete waren freilich nie nur ein Akt der Zwischenmenschlichkeit zwischen den geteilten Familien, sie waren auch ein Politikum. Post-Mitarbeiter und Angestellte beim Ministerium für Staatssicherheit wussten oft genau, was da rüber kam und plünderten selbst Päckchen. Geld, Medikamente und Zeitschriften zu schicken, war verboten, weshalb Westverwandte einfallsreich waren: Geldscheine steckten unter der Folie, Goldkronen in der Kaffeedose. Doch nicht immer wurden wertvolle Waren in den Osten geschickt. Wiederum gab es auch genügend Ostpakete, die besonders in den 1950er und 60er Jahren gepackt wurden. Und auch die Bundesrepublik durchsuchte Sendungen in der Hoffnung, Spione zu enttarnen, hat die Historikerin Konstanze Soch recherchiert.

Je mehr das Versorgungssystem der DDR stockte, umso stärker plante die Führung mit den Westpaketen. Während der Kaffeekrise um 1977 fiel die reglementierte Einfuhrmenge für Kaffee weg – und Ost-Familien freuten sich über ihre Päckchen, denn der verkaufte DDR-Kaffeemix war nun wirklich „Erichs Krönung“, wie es spöttisch hieß.

Elisabeth Wackernagel, 72: „Eine schöne Erinnerung stammt aus meiner Kindheit in Jena-Lichtenhain. Damals hatten wir noch unglaublich viel Schnee und wir Kinder rodelten die Straße hinunter, Autos gab es ja nur wenige. Das Pfarrhaus und die Kirche standen auf dem Berg, den das Postautos aber nicht hoch kam. Da war der Postbote dankbar, dass wir Kinder mit unseren Schlitten angerodelt kamen und ihm halfen, die Pakete in der Straße zu verteilen. Unsere Familie erhielt auch Pakete, zum Teil von Menschen, die wir nicht kannten. Besonders viele Westpakete bekam aber der damalige Pfarrer Ewald Schildbach, der nicht nur empfangen, sondern auch weitergegeben hat. Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Frau Pfarrerin Kakao für uns gekocht hat, der in den Paketen mitgeschickt wurde. Es hatte schon etwas herrschaftliches, wenn sie mit ihrem Tablett kam. Den Geruch des Kakaos habe ich immer noch in der Nase.

Ein Relikt aus der Zeit der Westpakete habe ich jüngst wiedergefunden, eine Kaloderma-Dose. Die Creme lag einem Paket einer damaligen Brieffreundin aus Trier bei. Ich habe in der leeren Dose jahrelang Stecknadeln aufbewahrt.“

Hans Lehmann, 84: „Bis 1987 war ich Leiter des Max-Reger-Musikhauses, der Spezialbuchhandlung mit den höchsten Umsätzen in den Bezirken Gera, Erfurt und Suhl. Vor Weihnachten kamen die Kunden mit großen Listen, um Noten, Schallplatten oder Bücher zu kaufen, die sie zu Verwandten in den Westen schicken wollten. Gerade Noten waren günstiger als im Westen. Auch wir haben Kulturgut zu Verwandten geschickt, darunter selbstgemachte Kalender und Bücher. Dafür musste man vor der Post Schlange stehen. Die Ost-West-Beziehung hat immer funktioniert. Eins habe ich aber nicht vergessen: Die Rolle der Grenzkontrollen. Pakete, die von drüben zu uns kamen, waren meist geöffnet. Dabei verschwand auch mal ein Buch. Prinzipiell war es nicht erlaubt, Zeitschriften und Bücher aus dem Westen zu empfangen. Als ich einmal wegen Entnahme eines Buches bei der Postzentrale protestiert habe, erschienen in unserer Wohnung zwei Beamte, um mich aufzuklären.“

Juliane Lukas, 62: „Meine Eltern hatten viele Westkontakte, Verwandte und Freunde und jedes Jahr kamen zu Geburtstagen und Weihnachten Pakete. Am schönsten war es in der Adventszeit...wenn das große Postauto den steilen Berg hinauf kam (wir wohnten damals in Eisenach) und vor unserem Haus hielt, war meist etwas für uns dabei. An einem Tag, ich war vielleicht zehn Jahre alt, kamen sieben Pakete gleichzeitig. Sie wurden von meinen

Eltern geöffnet, jedoch nur um Obst rauszunehmen, und der Rest durfte erst am Heiligen Abend ausgepackt werden. Neben Obst gab es Süßigkeiten und Kaffee, Strumpfhosen und gut riechende Seife. Das ganze Zimmer war erfüllt vom Duft. Meine Mutter war sehr sozial eingestellt und aus dem Inhalt unserer Pakete wurde ein großes Paket zusammengestellt, das bekam dann eine Familie in der Nachbarschaft, die keine Kontakte nach ‘drüben’ hatte. Das hat uns immer viel Freude gemacht. Auch Kleidung wurde geschickt. Als ich schon in der 11. Klasse war, kam die erste heiß ersehnte Levis-Jeans (die ich eigentlich damals nie wieder ausziehen wollte). Die Levis-Jeans passt schon lange nicht mehr, aber an das Glücksgefühl, sie bekommen zu haben, kann ich mich noch gut erinnern.“