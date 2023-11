Jenaer Fahrraddemo wird zur Lichterfahrt

Teilnehmerinnen der Fahrraddemo beim Start am Holzmarkt.

Jena. Veranstalter haben große Hoffnungen, dass der Jenaer Radverkehrsplan schnell zu Verbesserungen führt

Hätte, hätte, Lichterkette? Bei der Fahrraddemo am Dienstagabend machten sich etwa 70 Teilnehmer auf den Weg und fielen im abendlichen Verkehr besonders auf. Denn viele Räder waren mit Lichterketten dekoriert, und auch einige Teilnehmer leuchteten.

„Noch sicherer würden wir fahren, wenn es mehr eigene Fahrradwege gäbe“, hieß es bei der Veranstaltung. Große Hoffnungen bestehen, dass mit dem neuen Radverkehrsplan ein Ruck durch die Verkehrsplanung geht. Denn, so haben die Radfahrer den Beschluss zum Radfahrentscheid verstanden, am Geld für die Umsetzung darf es im Anschluss nicht fehlen.

Der Radverkehrsplan regt stadtweit Maßnahmen an, die das Radfahren in Jena verbessern sollen. Unter Nichtradfahrern löste dies im Umfeld der Demo durchaus gewisse Zweifel aus: Wo soll innerstädtisch der Platz für weitere Wege sein? Teils geht es aber auch um Dinge, die nicht viel Platz benötigen, wie Gummilippen in den Straßenbahnschienen, um Stürze auf Mischnutzungsflächen zu vermeiden.





Anfang 2024 soll der Radverkehrsplan im Stadtrat beschlossen werden.