Jena. So geht Fasching auf Augenhöhe: Die etwa 25 Mitstreiter des Vereins gaben alles, damit die Gäste die Probleme des Alltags vergessen konnten.

Jenaer Fasching biegt auf die Route 66 ein

Mit 66 Jahren fängt das Leben beim Jenaer Karnevalsclub (JKC) zwar nicht an. Aber so eine Art zweiten oder dritten Frühling erlebt der Verein schon. Die etwa 25 Mitstreiter gaben am Sonnabend alles, damit die Gäste im Lisa-Zentrum Lobeda die Probleme des Alltags vergessen. Passend zum Jubiläumsjahr bogen alle auf die „Route 66“ ein. Und das ziemlich rasant, denn bereits fünf Minuten nach der Vorstellung des Prinzenpaares Sven I. und Karoline I. wurde die Kussfreiheit eingeläutet.

Novum war später, dass das Männerballett gemeinsam mit den Funken auf der Bühne stand: Die Herren weitestgehend unbekleidet, die Damen ganz im Gegenteil. Kurz darauf gab es Danksagungen und sogar ein paar Tränen auf der Bühne. „Ihr seid wie eine zweite Familie für mich geworden“, sagte eine junge Tänzerin. Sketche wurden mit viel Enthusiasmus dargeboten, wie der vom Kind, das beim Eisenbahnspielen zu viele Kraftausdrücke verwendet. Auch Maskottchen „Schnappi“ Schnapphans durfte nicht fehlen.

Gemeinsam mit dem LNT Jenas dienstältester Verein

Der JKC ist gemeinsam mit dem LNT Jenas dienstältester Faschingsverein. Als Büttenrednerin oblag es dem „Blumenröschen“, einen Überblick zur Geschichte zu geben. „Kinder, wie die Zeit vergeht“, lautete der Mitmachreim. Die Gründung 1953 ging letztlich auf einen fröhlichen Schuster namens Heinz á Brassard aus dem Rheinland, der sich in Jena niedergelassen hatte. Er hatte die damaligen Kulturverantwortlichen der Stadt von der Notwendigkeit des Faschings überzeugt.

Das Prinzenpaar Sven und Karoline beim Kuss vor versammelter Mannschaft. Foto: Thomas Beier

Den Bedarf dafür sieht der heutige Präsident Thomas Hempel nach wie vor. Er berichtete in der Pause, wie aktiv die Mitstreiter in der Faschingszeit sind. Ein Wagen aus Jena fuhr beim Camburger Faschingsumzug mit, denn man begegnet sich auf Augenhöhe. Heute feiert man mit Schülern der Saaletalschule. Am meisten ans Herz geht den Karnevalisten aber der Faschingsausklang bei der Lebenshilfe. Da komme besonders viel Begeisterung zurück.

Das Publikum im Lisa-Zentrum ging am Sonnabend ebenfalls ordentlich mit. Der Karnevalssong wurde sofort mitgesungen. Und als es im Programm die erste Pause gab, rannten nicht etwa alle zum Versorgungsstand, wo es Fettbrote und Knacker gab: Die Leute stürmten auf die Tanzfläche!