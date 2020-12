Jenaer Feuerwehr in angespannter Situation wegen Corona-Fall

Jena. Das Weihnachtsfest in Familie fällt in diesem Jahr für die meisten Jenaer Feuerwehrmänner aus. Grund ist ein positiver Corona-Fall in den Reihen der Kameraden. "Wegen dieses Falls mussten wir heute eine ganze Schichtbesatzung nach Hause schicken", berichtete der diensthabende Feuerwehrchef, Brandamtsmann Ingolf Helbing dem Jenaer Oberbürgermeister, Thomas Nitzsche, bei seinem traditionellen Weihnachtsbesuch am Donnerstag. Für die Berufsfeuerwehr hieß das unerfreuliche Ereignis, die Dienstpläne mussten von einem auf den anderen Tag umgestellt werden, Kollegen, die eigentlich frei gehabt hätten, übernehmen nun Feiertagsdienste.

"Hier hat sich unser Sicherheitskonzept, das wir seit Ausbruch der Pandemie fahren, absolut bewährt", sagte Helbing. "Wir haben konsequent dafür gesorgt, dass die Schichtbesatzungen sich nicht treffen und begegnen, damit wir die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr immer garantieren können." So habe am Morgen die betroffene Schichtbesatzung den Standort durch eine Schleuse verlassen, die Übergabe wurde telefonisch abgewickelt.

Oberbürgermeister Nitzsche und Dezernent Benjamin Koppe dankten den Kameraden für ihre Arbeit, die durch die Pandemie noch mehr Engagement erforderte. "Die Verantwortung für außerordentliche Ereignisse liegt im Normalfall beim Stabsdienst Feuerwehr, doch 2020 halten die außerordentlichen Ereignisse uns das ganze Jahr in Schach", sagte Koppe. Die Feuerwehr habe zu Beginn der Pandemie dafür gesorgt, dass dringend benötigte Schutzausrüstung in Altenheime, Kliniken und Arztpraxen kam, danach seien immer wieder auch coronabedingte Einsätze nötig gewesen. Die normale Tätigkeit sei dabei fast in den Hintergrund gerückt.

"Wir sind froh, dass es 2020 abgesehen von Corona ein ruhiges Jahr war, ohne große Waldbrände etwa", sagte Helbing. Doch mehrfach sei man ausgerückt zu Wohnungsbränden oder Verkehrsunfällen. "Doch mehrere große Neubauprojekte in der Stadt wie auf dem Zeiss- und Schott-Gelände stellen die Feuerwehr vor große Herausforderungen", sagte er. Zudem arbeite man mit Hochdruck an dem Projekt, die Leitstelle Saalefeld/Rudolstadt künftig in die Jenaer Leitstelle einzubinden. Das solle Anfang des Jahres passieren. Mit der Fertigstellung des Tunnels für die B88 in Rothenstein kämen zudem neue Aufgaben auf die Jenaer Wehr zu, sie soll künftig die freiwilligen Wehren in Notfällen im Tunnel Rothenstein unterstützen. Das müsse gut koordiniert werden.

2020 haben auch unter Corona-Bedingungen wieder 25 Feuerwehrleute in Jena ihren Grundlehrgang absolviert, darunter auch Anwärter aus anderen Städten und kreisen. Sieben der erfolgreichen Absolventen verstärken jetzt die Jenaer Berufsfeuerwehr.