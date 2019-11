Spieltiere sind von der Preisanhebung nicht betroffen. Der neue Spielplatz des Ostbades war in diesem Jahr eröffnet worden.

Jena. Wegen steigender Betriebskosten sollen nächstes Jahr die Preise in den Jenaer Freibädern steigen. Der Preis für ein Einzelticket verteuert sich um 50 Cent bis 1 Euro.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Freibäder sollen nächstes Jahr teurer werden

Mitten in der Weihnachtszeit hat der Jenaer Stadtrat die Freibad-Preise auf dem Tisch. In der kommenden Saison soll es erstmals nach sechs Jahren wieder Preissteigerungen geben.

Teurer werden vor allem die ermäßigten Eintrittskarten für Personen über 14 Jahre. Diese betrifft Schüler, Studenten, Auszubildende, Menschen mit Behinderung, JenaBonus-Card-Inhaber, Inhaber einer Ehrenamtskarte und Rentner. Hier erhöhen sich die Ticketpreise um bis zu 66 Prozent (Zehnerkarte) gegenüber 2019.

Finanzdezernent Benjamin Koppe bringt das Preisänderungsbegehren in der Stadtratssitzung am Mittwoch, 4. Dezember ein. Ob das Thema an diesem Tage bereits drankommt, ist offen: Zu Beginn der Sitzung geht es im nichtöffentlichen Teil um den Neubau der Fußball-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Stimmt der Stadtrat der Preisanhebung zu, soll der Oberbürgermeister diese auf der nächsten Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Jena GmbH (SWJ) in die Wege leiten. Die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH spricht von einer „moderaten Preisanpassung aller Tarife“ und weist auf neue Angebote für die kleinen Freibadgäste hin. So wird es ab der Freibadsaison 2020 einen Abendtarif ab 17 Uhr sowie eine 10er Karte für Kinder geben.

Stadträtin Martina Flämmich-Winckler (Linke) hat an der Bäderbeiratssitzung teilgenommen, in der die Tarifanhebung vorberaten wurde. „Die Beibehaltung des Dauerkarten-Preises für Kinder war für mich der Grund, weshalb ich der Tariferhöhung zugestimmt habe“, sagt sie. Für sie ist die Argumentation mit steigendenden Betriebskosten bei der Bädergesellschaft nachvollziehbar. Und man müsse auch sicherstellen, dass die Mitarbeiter eine gerechte Bezahlung erhalten“, so Flämmich-Winckler.

Durch die vorgeschlagene Preisanpassung wird auf Grundlage der Besucherzahlen der Saison 2018 eine Umsatzsteigerung von 68.000 Euro (netto) erwartet. Unklar ist im Moment noch, wie sich ein Detail in der neuen Preistabelle auswirkt: Der Gratis-Eintritt für Menschen bis 99 Zentimeter Körpergröße entfällt zu Gunsten von freiem Eintritt für Besucher unter 4 Jahren.

Freibad-Preise vorher/nachher (Auswahl): Einzeltickets Erwachsener 3.50/4,00 Euro Ermäßigt 2,00/3,00 Euro Kinder 4 bis 16 Jahre 2,00/2,50 Euro Familie (2 Erw., 2 Kinder): 9 Euro/11 Euro Zehnerkarten: Erwachen 30/35 Euro Ermäßigt 15/25 Euro Kind -/20 Euro Dauerkarten Erwachsen 100/115 Euro Ermäßigt/50/65 Euro Kind 50/50 Euro