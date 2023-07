Jenaer Garagenverein stellt Polizeieinsatz anders dar

Jena. Vorstand verteidigt sich: Wir mussten nach einem Hausfriedensbruch reagieren.

Es ging um Hausfriedensbruch und um den Verdacht, hier könnte Vereinseigentum veruntreut werden: Das sagte Tilo Wennek vom Garagenverein „An der Kläranlage“. Er widersprach der Darstellung vom Mittwoch, wonach man ein Mitglied des Vereins, das das Angebot der Stadt zur Übergabe der Garage annehmen wollte, bedrängt habe.

Wie berichtet, kam es am Montag zu einem Polizeieinsatz an der Kläranlage: Nach Wenneks Angaben habe ein früheres Mitglied des Vorstandes die Garage aufgesucht. Sie liegt in dem eingezäunten Gelände. Der Verein habe dem Mann im vergangenen Jahr die Mitgliedschaft gekündigt und gleichzeitig ein Betretungsverbot ausgesprochen. Weil er sich nicht daran gehalten habe, sei die Polizei gerufen worden. Auch in deren Beisein hätte man sich lautstark gestritten.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, wollte aber zu den Hintergründen nichts sagen. Sie seien Gegenstand der Ermittlungen. Seit Monaten tobt ein Streit zwischen dem Verein und der Stadt. Die Anlage soll nach einem Beschluss des Stadtrates im Jahr 2016 abgerissen und renaturiert werden. Der Verein hat zwar den Aufhebungsvertrag Ende Juni 2022 akzeptiert. Vorher ist aber offenbar der Vorstand ausgewechselt worden, weshalb der neue Vorstand sich nicht an diesen Vertrag gebunden fühlt. So hat die Stadt hilfsweise die Kündigung zum 31. Juli ausgesprochen. In der kommenden Woche soll die Übergabe des Geländes stattfinden.