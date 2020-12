Jenaer Gastronom leiht Luftfilter an Verein aus

Die Corona-Infektionsgefahr ist jetzt gewiss weiter abgesenkt! Das lässt sich seit Mittwoch sagen über den Unterrichtsraum in der Burgauer Kesslerstraße 27; hier bietet der Verein Kindersprachbrücke seit 2017 den Kursus „Start Bildung“ mit je 1200 Unterrichtsstunden über ein Jahr für nicht mehr schulpflichtige Zuwanderer im Alter bis 27. Und diese bessere Unterrichtsluft ist Danny Müller zu verdanken.

Der Inhaber der „Weintanne“ in der Jenergasse hat die für sein Restaurant angeschaffte Umluftfilteranlage dem Verein Kindersprachbrücke als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Im Sommer sei sich sein Team einig gewesen, dass „Fenster auf!“ fürs Lüftungskonzept während der kalten Jahreszeit nicht ausreiche, sagte Danny Müller. Deshalb also die 1000-Euro-Investition in eine solche Anlage. Und nach der neuerlichen Lockdown-Schließung sei rasch klar gewesen, „dass das Gerät zu seiner Bestimmung kommen muss“. Es könne die Luft eines 60-Kubikmeter-Raumes innerhalb einer Stunde siebenmal durchfiltern, messe die Qualität der Luft und verfüge über die für die Viren-Aufnahme entscheidenden Hepa-Filter.

Der Adressierung des Geräte-Einsatzes war dienlich, dass „Weintanne“ und Kindersprachbrücke schon länger kooperieren. In der „Weintanne“, die in Jena als erste Cocktail-Adresse gilt, hat der Verein schon dreimal einen eintägigen „Genuss-Workshop“ als Segment des „Start Bildung“-Kurses ausgerichtet. Dazu gehöre neben der Blindverkostung und dem Mixen alkoholfreier Drinks auch praktische Mathematik samt Mengenlehre: Was gehört in welchem Maße bei der Warenbeschaffung für Drinks auf den Einkaufszettel? Wie lässt sich der günstigste Preis rausschlagen?, erläuterte Danny Müller. Als „lebensweltorientierten Unterricht“ bezeichnete das Kindersprachbrücke-Teamleiterin Anna Uslowa.

Gegen die Rammeldösigkeit

Für sie war Danny Müllers Geräte-Leihgabe auch insofern eine gute Fügung, als das Thüringer Sozialministerium soeben nachgefragt habe: Wie könnten der Dialyse-Patient und der Organtranplanierte unter den aktuell 13 Kursteilnehmern besser geschützt werden?

Insgesamt haben 104 junge Migranten seit 2017 den Kursus durchlaufen mit Deutsch, Mathe, Politik, Berufsorientierung und Berufsfelderkundung. Sie eint das Problem, zu alt für die Eingliederung ins hiesige Schulsystem zu sein. „Sie lernen bei uns, was sie können; was sie wollen. Sie finden für sich eine Klarheit“, sagte Anna Uslowa.

Und die „Weintanne“ in diesen Tagen? Täglich gebe es frische Suppe, Sandwichs und Zwiebelkuchen zum Verkauf über die Straße, berichtet Danny Müller. Und natürlich: Am Fenster könne man sich auch einen Drink mit nach Hause nehmen. „Wir zeigen Präsenz, schon um nicht rammeldösig zu werden und um das Team zusammenzuhalten.“ Der Lockdown biete zudem die Chance der Entschleunigung. Es ließen sich Vorstellungen einkreisen, „wie die Zukunft gelebt werden kann“.