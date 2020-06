Der Eingang zum Gasthaus „Zur Noll“ in Jena.

Jenaer Gaststätte „Zur Noll“ erhält Auszeichnung

Die Gaststätte „Zur Noll“ ist von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen als Top-Ausbildungsunternehmen des Jahres 2020 in der Stadt Jena ausgezeichnet worden. Gaststätte und Hotel würden mit einem innovativ durchdachten Gesamtkonzept, das Schüler auf der Suche nach Chancen im Gastgewerbe anspreche und mit den Herausforderungen in der Branche vertraut mache, überzeugen, heißt es in einer Mitteilung der IHK.

Ausbildungsleiterin Michaela Jahn sieht im persönlichen Einsatz und durch jahrelange Aufbauarbeit die Grundlage für den Erfolg. „Wir werben nicht mit Anzeigen um Azubis, sondern arbeiten mit verschiedenen Institutionen und Netzwerken branchenübergreifend zusammen, um Schüler ab der 8. Klasse gezielt anzusprechen. Innerhalb der Berufsvorbereitung durch die Krankenkassen gehe ich mit an die Schulen in Jena und Umgebung, um Berufe im Gastgewerbe vorzustellen“, sagt sie.

Dabei komme es ihr darauf an, den Jugendlichen näherzubringen, worauf sie sich bei einem Beruf als Koch, Restaurant- oder Hotelfachmann einlassen.

Kein Bewerbermangel

Auch wenn auf einen Ausbildungsplatz keine 60 Bewerber mehr zu erwarten sind wie noch Anfang der 90er Jahre, leide die Gaststätte „Zur Noll“ nicht unter einem Bewerbermangel. „Es hat sich herumgesprochen, dass wir ein faires Ausbildungsunternehmen sind, Azubis fördern, sofern sie es wollen. Zudem sei auch ein sehr gutes Verhältnis zur Berufsschule ein Grund, warum der ein oder andere Jugendliche den Weg in das Jenaer Unternehmen findet“, so Jahn.

Während der Ausbildung profitierten die Jugendlichen von interner Weiterbildung in Form von Schulungen und Seminaren. Aktivitäten wie ein Kennenlerntag mit einer Fahrt in ein Weingut gehörten ebenso dazu.

Nach der Ausbildung würden die jungen Fachkräfte übernommen oder sammelten in anderen Häusern weitere Erfahrungen. Besonders freue es Jahn, wenn der eine oder andere dann wieder den Weg zurück „Zur Noll“ findet.