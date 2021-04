Matthias Domaschk, hier Mitte der 1970 Jahre in Jena, wurde 23 Jahre alt, er war Vater einer Tochter und seine Jenaer Freunde erinnern sich als lebenslustigen Menschen an ihn. Er kam heute vor 40. Jahren in der Geraer Stasi-Haftanstalt unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben.