Jenaer „Göhre“: Führungen zur sanierten Fassade

Das Gerüst ist gefallen am Stadtmuseum "Göhre" und gibt den Blick frei auf die sanierte Fassade.

Jena. Die Sanierungsarbeiten an der Fassade des Stadtmuseums „Göhre“ sind bald abgeschlossen.

Ein erster Teil des Baugerüsts ist bereits wieder verschwunden, wie auch gestern in unserer Zeitung zu sehen war. Das Gebäude ist von der Marktseite aus wieder gut wahrnehmbar. Das ist ein günstiger Zeitpunkt, heißt es im Stadtmuseum, um zu speziellen Führungen einzuladen.

Dabei kann das Gebäude umschritten, das Ziel der Sanierung vorgestellt und auf besondere Herausforderungen der Arbeiten eingegangen werden. Es werden zwei Führungstermine angeboten, die beide wegen der unbedingt erforderlichen Registrierung der Teilnehmer am Romantikerhaus beginnen: Am Donnerstag, 10. September, 18 Uhr, sowie am Sonntag, 13. September, 10.30 Uhr.

Da jeweils nur maximal 15 Personen teilnehmen dürfen, wird unbedingt die telefonische Voranmeldung unter 03641/ 498243 empfohlen.