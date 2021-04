Jenaer Grundschüler werden kreativ zum Thema Wasser

Jena. Der Zweckverband Jena-Wasser hat seinen Kreativwettbewerb für Grundschüler verlängert.

Die Resonanz ist bereits groß, trotzdem sind auch weiterhin Grundschulkinder aufgerufen, sich am Kreativwettbewerb des Zweckverbandes Jena-Wasser zu beteiligen. Bis 31. Mai können Bilder, Basteleien oder Kurzgeschichten zum Thema Wasser eingereicht werden.

Auf kreative Weise können die Jungen und Mädchen zeigen, was sie am Wasser besonders mögen, wofür sie es nutzen und was sie tun, um es zu schützen. Die besten Beiträge werden in einem Jena-Wasser-Kalender 2022 veröffentlicht und mit einem „Klärbär Wissens- und Erlebnispaket“ belohnt. Teilnehmen können Grundschulkinder.

www.jenawasser.de/kreativwettbewerb